МоваЯзык

Топтеми:

ЗМІ дізналися про поширення коронавірусу в "Слузі народу"

Політика
9,5 т.

  • Коронавірусом захворіли нардепи від "Слуги народу" Данило Гетьманцев, Павло Халімон і Сергій Гривко

  • Останнім часом депутати групами ходили на особисті зустрічі з Володимиром Зеленським

  • Також хворі нардепи активно комунікували з колегами по парламенту

Нардепи від 'Слуги народу' масово заразилися COVID-19

Нардепи від "Слуги народу" масово заразилися COVID-19. tsn.ua

У парламентській фракції "Слуга народу" коронавірусом заразився не тільки нардеп Данило Гетманцев, а й депутати-мажоритарники Павло Халімон і Сергій Гривко.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє Telegram-канал "Политика Страны" з посиланням на свої джерела, останнім часом депутати групами ходили на особисті зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Офіс президента.

На зустрічах підбивалися підсумки року й обговорювалися проблемні питання, які цікавлять депутатів, а також комунікаційні кризи.

"Але після того, як масово почали хворіти депутати, зустрічатися, найімовірніше, більше не будуть", – заявило джерело.

Воно додало, що кількість хворих значно більша, оскільки хворі депутати активно комунікували з колегами по парламенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаКоронавіруспрезидентВерховна Рада УкраїниПартія Слуга народуКоронавирусВолодимир Зеленський
Поділитися в Facebook
  2. Політика