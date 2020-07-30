ЗМІ дізналися про поширення коронавірусу в "Слузі народу"
Коронавірусом захворіли нардепи від "Слуги народу" Данило Гетьманцев, Павло Халімон і Сергій Гривко
Останнім часом депутати групами ходили на особисті зустрічі з Володимиром Зеленським
Також хворі нардепи активно комунікували з колегами по парламенту
Нардепи від "Слуги народу" масово заразилися COVID-19. tsn.ua
У парламентській фракції "Слуга народу" коронавірусом заразився не тільки нардеп Данило Гетманцев, а й депутати-мажоритарники Павло Халімон і Сергій Гривко.
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Як повідомляє Telegram-канал "Политика Страны" з посиланням на свої джерела, останнім часом депутати групами ходили на особисті зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Офіс президента.
На зустрічах підбивалися підсумки року й обговорювалися проблемні питання, які цікавлять депутатів, а також комунікаційні кризи.
"Але після того, як масово почали хворіти депутати, зустрічатися, найімовірніше, більше не будуть", – заявило джерело.
Воно додало, що кількість хворих значно більша, оскільки хворі депутати активно комунікували з колегами по парламенту.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
днями нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев заразився коронавірусом.
Раніше депутат від "Слуги народу" Максим Перебийніс захворів на коронавірус.
Також нардеп від "Слуги народу" Володимир Ватрас заразився COVID-19.
Народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко, який здолав коронавірус, розповів про своє лікування.
Нагадаємо, що в першої леді України Олени Зеленської було діагностовано коронавірус.
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