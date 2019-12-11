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11 грудня • оновлено в 18:31
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"Змагаються, щоб знищити репутацію країни!" Гармс зробила гучну заяву про переслідування Порошенка

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Співголова делегації у Парламентській асамблеї Євронест Ребекка Гармс назвала тотальним абсурдом розслідування проти п'ятого президента України Петра Порошенка щодо мінських угод.

Про це вона написала у своєму Twitter коментуючи статтю Радіо Свобода "Українські слідчі підтверджують розслідування зради експрезидента Порошенка".

Гармс застерігла, що подібні абсурдні звинувачення працюють на знищення репутації України.

Ребекка Гармз назвала переслідування Порошенка тотальним абсурдом

Ребекка Гармз назвала переслідування Порошенка тотальним абсурдом

Новини
Ребекка Гармс: Україна стала іншою країною вже під час Майдану

"Відчувається, ніби деякі українці змагаються за те, щоб знищити репутацію країн. Це тотальний абсурд!", – написал Ребекка Гармс.

Зазначимо, що нове кримінальне провадження ДБР проти п'ятого президента України Петра Порошенка через підписання Мінських угод викликало хвилю гніву серед європейських політиків та дипломатів. Так, член Європейського парламенту, віцеспікер литовського Сейму Пятрас Ауштрявічюс закликав українську владу припинити політично вмотивовані кроки для тиску на своїх опонентів.

Напередодні дії ДБР засудив колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт. У своєму коментарі він порівняв Зеленського з Януковичем, бо обидва переслідують опозиційних лідерів за допомогою вигаданих кримінальних справ.

Як писав OBOZREVATEL, раніше лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку було висунуто "підозру", яку члени "ЄС" назвали російським замовленням на нанесення шкоди репутації політика.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Петро Порошенко Ребекка Хармс
Місце
Україна
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . откуда евро парламентариям знать - что шоколадная тупа в НЕНЬКЕ возглавляла коррупцию ??????????
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ну да. Они в этого алкаша столько всего интересного вложили, особенно с правовой точки зрения, что если всплывет, то они не отмоются. Поэтому то эта Хармс и кукарекает, тонко и громко.
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Тымчук Виктор
Тымчук Виктор
Причем здесь Зе-Портнов это не государство Украина,все вопросы к нему,вы сами просили создать ГБР,вот теперь ваше детище и съедает своих создателей. А евродепутаты пусть скажут,как продались путину,они ведь от него зарплату получают,российский взнос один из самых больших.
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