"Змагаються, щоб знищити репутацію країни!" Гармс зробила гучну заяву про переслідування Порошенка

Співголова делегації у Парламентській асамблеї Євронест Ребекка Гармс назвала тотальним абсурдом розслідування проти п'ятого президента України Петра Порошенка щодо мінських угод.

Про це вона написала у своєму Twitter коментуючи статтю Радіо Свобода "Українські слідчі підтверджують розслідування зради експрезидента Порошенка".

Гармс застерігла, що подібні абсурдні звинувачення працюють на знищення репутації України.

"Відчувається, ніби деякі українці змагаються за те, щоб знищити репутацію країн. Це тотальний абсурд!", – написал Ребекка Гармс.

Зазначимо, що нове кримінальне провадження ДБР проти п'ятого президента України Петра Порошенка через підписання Мінських угод викликало хвилю гніву серед європейських політиків та дипломатів. Так, член Європейського парламенту, віцеспікер литовського Сейму Пятрас Ауштрявічюс закликав українську владу припинити політично вмотивовані кроки для тиску на своїх опонентів.

Напередодні дії ДБР засудив колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт. У своєму коментарі він порівняв Зеленського з Януковичем, бо обидва переслідують опозиційних лідерів за допомогою вигаданих кримінальних справ.

