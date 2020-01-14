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14 січня • оновлено в 15:06
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Злодій, алкоголік і вбив рідного брата: розвінчано головні фейки про Порошенка

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Велику роль у тім, щоб Петро Порошенко не був переобраний на пост глави держави, зіграла російська пропаганда. Українців намагалися переконати, що Порошенко злодій, корупціонер і заробляє на війні.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту StopFake. Журналісти зібрали головні фейки, які поширювалися кремлівськими пропагандистами про п'ятого президента України для того, щоб він знову не очолив українську державу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця)

  • "Петро Порошенко напився й почав брехати про свій героїзм на Майдані, де він не був" – такими заголовками рясніли російські канали під час Революції гідності в Києві.

Розвінчано головні фейки про Порошенка

Розвінчано головні фейки про Порошенка

"Ніхто ніколи не бачив чинного президента на барикадах, на сцені Майдану він практично не показувався. Крім особистої заяви Порошенка, ніяких інших доказів його "героїчних" дій під час боїв у центрі Києва немає", – говорили росЗМІ.

Однак заяви про його відсутність на Майдані виявилися брехнею. Легко можна знайти відео, яке це підтверджує. Воно знято в лютому 2014 року поблизу Верховної Ради, де були десятки поранених і загиблих. Порошенко нахиляється над потерпілим і намагається йому допомогти.

  • "Порошенко втік у Чернігові від націоналістів-протестувальників". У Кремлі поширювали фото, на якому тодішній глава держави нібито швидким кроком йде з мітингу в Чернігові. Але і в цьому разі кремлівські пропагандисти зганьбилися – Адміністрація президента поширила ту саму світлину, про яку так радісно розповідали російські джерела. Виявилося, що Порошенко не тікав з мітингу, а навпаки, рухався до людей.

Злодій, алкоголік і вбив рідного брата: розвінчано головні фейки про Порошенка
Порошенко не тікає від людей, а йде до них

Порошенко не тікає від людей, а йде до них

  • "Порошенко вбив свого старшого брата". Цей фейк створив канал "1+1", що належить бізнесменові Ігорю Коломойському, і його із задоволенням цитували ЗМІ в РФ. Як вони стверджували, підставою для вбивства нібито стали акції скляного заводу в Молдавії й Кишинівського універмагу. Однак рупори Кремля просто на слово повірили російському політикові з Молдови Ренато Усатому. Підтверджень цьому немає.

  • "Порошенко – корупціонер". Для того, щоб розігнати цю пропаганду, часто використовували конкурентів Порошенка. Наприклад, Юлія Тимошенко заявляла, що в ЄС і США проти нього порушили кримінальні справи про корупцію. Але, як виявилося, ніяких антикорупційних розслідувань не було – правоохоронні органи, які називала політикиня, зреагували блискавично й повністю спростували її інформацію.

Злодій, алкоголік і вбив рідного брата: розвінчано головні фейки про Порошенка

Як нагадали у StopFake, деяким ЗМІ за фейки про Порошенка довелося платити. Наприклад, американська корпорація ВВС визнала, що поширила недостовірну інформацію, звинувативши його в наданні хабара адвокатові американського президента Дональда Трампа за організацію зустрічі з ним. Після цього Порошенко подав до суду, який ВВС програв.

Як писав OBOZREVATEL, команда Петра Порошенка в 2019 році реалізувала низку стратегічних змін, які забезпечили майбутнє України й зробили невідворотним курс до ЄС і НАТО.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Dobrik Alex
Dobrik Alex
Ну а потом все это прекрсно и умело использовал в своей лживо-пиарной и популистской кампании,нынешний клоун-янелох,особенно после 1ого тура выборов,когда стало ясно,кто будет его,смехуёчка из 95 квартала,конкурентом во 2м туре.Вот он и принялся вешать лапшу,направо-налево раздавая заведомо ложные и абсолютно невыполнимые обещания,тем самым сея неприязнь и ненависть лично к Порошенко,которого лично я не защищаю,а просто констатирую очевидные как 2+2 4 факты,и тем самым удачно укоренив в более чем половине от этих 73% за него проголосовавших,мнение и решение голосовать во 2ом туре по принципу "за кого угодно,лишь бы не за Порошенко".И это ему,паяцу,успешно удалось,естественно не без помощи его политического протеже-господина Коломойского.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Алкашей международного масштаба
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
И этот алкашей правил усрагабоном ,перечислим достижения педофилы гей ,маньяки, в стране хаос и дегродация, вот оно истинное лицо сви-домитых м-ра-зей.
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