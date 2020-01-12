"Злили" свої? Зеленського запідозрили в секретній операції в Омані

Скандал довкола нібито відпочинку президента України Володимира Зеленського в Омані міг бути лише маневром для відволікання. Не виключено, що на Близькому Сході він міг мати зустріч з високопосадовцями-партнерами із США.

Таке припущення на своїй сторінці у Facebook висловив журналіст Іван Жеведь. Більш того, він вважає, що всі пляжні фото із Зеленським могли бути навмисне оприлюднені його ж соратниками.

"Рука Кремля або рука Шефіра. Аналіз фотографії "відпочинку" Зеленського в Омані свідчить, що "злив" у ЗМІ...справа рук команди Зе? На фотографії видно руку з амулетом. Статура руки і сам амулет відповідають першому помічникові президента Сергію Шефіру. І він так само любить закочувати рукава на синіх сорочках. Носять наручні амулети й інші соратники Зе, зокрема Євген Кошовий", – акцентує увагу журналіст.

Крім того, його збентежив і той факт, що президент занадто підозріло "позує" для фото. Це наштовхує на думку, він хотів, щоб на фото було чітко видно того, хто на них зображений. Низку питань у Жеведя виникла і до публікацій у ЗМІ, які першими дізналися про перебування Зеленського в Омані.

"Видання "Страна" попередньо, 4 січня, посилаючись на свої джерела в Офісі президента, повідомило, що Зеленський буде на Івано-Франківщині до мінімум 9, а то й 10-12 січня. І вони ж "викинули" фото з Оману вже 5 січня. Їх же "джерела" розповіли, що Шефір відпочиває на...Сейшелах. Цікаві такі джерела та їх подача, які повністю формують інформаційний простір", – пише Жеведь.

За словами журналіста, вірогідність того, що якісь папараці або випадкові туристи зняли першу особу країни абсолютно випадково в такому екзотичному місці й так вчасно передали інформацію певному ЗМІ, виглядає занадто утопічною.

Фото Зеленського в Омані і його соратників Facebook Івана Жеведя

"Якщо це дійсно була інформаційна операція прикриття під виглядом "відпочинку", то все зроблено красиво! Опоненти отримують "зраду", а прихильники "робочий візит" – інформаційне поле забито другорядною інформацією, в якій змагаються різні групи. А що тоді робив в Омані Зеленський? Що за такий важливий візит, коли він готовий до таких інформаційних операцій, які можуть вдарити по іміджу? І чому він готовий летіти в небезпечний регіон, де розгорталася війна?" – підводить до висновків Жеведь.

Він нагадав, що серед відомих контактів Зеленського під час візиту в Оман – телефонна розмова з держсекретарем США Майком Помпео, після якої президент України підтримав позицію США – виводити війська з Іраку не можна.

"Що цікаво: Помпео повинен був побачитися із Зеленським 3 січня в Києві й візит переніс (повідомлення від 1 січня). І вже 7 січня вони поговорили по телефону...з Оману. По "мобілці" вирішили таке важливе питання? Як правило, таким заявам, тим паче в момент військових дій, повинні передувати певні не телефонні контакти, чи не так? До речі, на сайті Держдепу про те, що розмова була телефонна, мова не йшла, це в повідомленні ОП", – звернув увагу на ще один цікавий нюанс Жеведь.

Крім того, наголосив він, озвучені Зеленським тези щодо збитого в Ірані літака МАУ також збігаються зі сказаним Помпео.

"Що ж робив у Омані Зеленський і чому так довго повертався до Києва? Це питання, на які ми навряд чи відкрито дізнаємося відповіді", – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеленського жорстко розкритикували через його відпочинок в п'ятизірковому готелі на березі Оману в різдвяні свята.

Після того, як спалахнув скандал, пресслужба Зеленського заявила, що він зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою. Вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зробивши акценти на нарощуванні торговельно-економічного співробітництва.

В Україну Зеленський повернувся тільки в ніч на 9 січня. Його літак приземлився в Києві о 2:37.

Журналістка "Страни" Світлана Крюкова заявляла, що вартість чартеру в компанії, послугами якої скористався Зеленський, становить від 65 тисяч доларів (якщо в Маскат борт прилетів з пасажирами) і до 100 тисяч (якщо прилетів порожній спеціально під замовлення).

Також з'явилася інформація про загадковий борт T7-GEM, який за останні дні здійснив низку перельотів в Оман і Росію.

Пізніше стало відомо, в Маскаті лідер України міг зустрічатися з московською делегацією, яку туди доставив літак лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.

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