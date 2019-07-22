Зірка "95 кварталу", комік і журналіст: кого "Слуга народу" провела в Раду

На мажоритарних округах на позачергових виборах до Верховної Ради перемогли зірка "Квартал 95", відомий ресторатор і журналісти каналу "1 + 1".

Так, на сайті Центральної виборчої комісії опублікували попередні результати.

Згідно з даними ЦВК, на своїх округах перемогли керівник студії "Мамахохотала" Роман Грищук, журналіст Олександр Дубінський, колега президента зі студії "Квартал 95" Юрій Корявченков, ведучий каналу "Україна" Олександр Скічко, ресторатор і ексведучий "Ревізора" Микола Тищенко, а також журналістка "1+1" Ольга Василевська-Смаглюк.

Крім них, у новий парламент проходить глава "1+1 медіа" Олександр Ткаченко і керівник діджитал-напрямку команди Володимира Зеленського під час президентських виборів, засновник digital-агентства SMMSTUDIO Михайло Федоров.

Зазначимо, що Сергій Сивохо, який ішов від партії "Слуга народу", не пройшов до парламенту.

Роман Грищук

Ольга Василевська-Смаглюк

Олександр Дубинський

Михайло Федоров

Олександр Ткаченко

Микола Тищенко

Юрій Корявченков

Олександр Скічко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. Згідно з даними Національного екзит-полу, найбільшу кількість нардепів до парламенту проведе партія Володимира Зеленського "Слуга народу".

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