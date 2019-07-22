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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Зірка "95 кварталу", комік і журналіст: кого "Слуга народу" провела в Раду

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На мажоритарних округах на позачергових виборах до Верховної Ради перемогли зірка "Квартал 95", відомий ресторатор і журналісти каналу "1 + 1".

Так, на сайті Центральної виборчої комісії опублікували попередні результати.

Згідно з даними ЦВК, на своїх округах перемогли керівник студії "Мамахохотала" Роман Грищук, журналіст Олександр Дубінський, колега президента зі студії "Квартал 95" Юрій Корявченков, ведучий каналу "Україна" Олександр Скічко, ресторатор і ексведучий "Ревізора" Микола Тищенко, а також журналістка "1+1" Ольга Василевська-Смаглюк.

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Крім них, у новий парламент проходить глава "1+1 медіа" Олександр Ткаченко і керівник діджитал-напрямку команди Володимира Зеленського під час президентських виборів, засновник digital-агентства SMMSTUDIO Михайло Федоров.

Зазначимо, що Сергій Сивохо, який ішов від партії "Слуга народу", не пройшов до парламенту.

Роман Грищук

Роман Грищук

Ольга Василевська-Смаглюк

Ольга Василевська-Смаглюк

Олександр Дубинський

Олександр Дубинський

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Олександр Ткаченко

Олександр Ткаченко

Микола Тищенко

Микола Тищенко

Юрій Корявченков

Юрій Корявченков

Олександр Скічко

Олександр Скічко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. Згідно з даними Національного екзит-полу, найбільшу кількість нардепів до парламенту проведе партія Володимира Зеленського "Слуга народу".

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
Партія "Слуга народу" ЦВК
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
А что Сивохо не взяли?
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CARGO 100
CARGO 100
Стук Кастрюль, позже назначат ...
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CARGO 100
CARGO 100
Скоро будет еще вам Премьер правительства и спикер Рады. "Квартал" в сборе ...
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