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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Зі "Слуги народу" терміново прибрали 23-річного одеського "мажора" з Франції. Фото

7.2тЧитати матеріал російською

З виборчого списку партії "Слуга народу" прибрали кандидата в народні депутати Романа Карабаджака.

Як передає "Радіо Свобода", 23-річний хлопець йшов під прохідним номером 83 в списку президентської партії.

Повідомляється, що ймовірно, Карабаджак останній п'ять років не проживав в Україні. Згідно із записами в соцмережах, хлопець останні роки проживав у французькому Ліоні, де проходив навчання. Це може суперечити закону "Про вибори народних депутатів", оскільки кандидат повинен протягом п'яти років постійно проживати в Україні.

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Також з пошуку в мережі не вдалося з'ясувати, чим на даний момент займається кандидат в нардепи. Однак його внесли в першу сотню списку президентської партії.

Відзначається, що батько хлопця, Юрій Карабаджак - голова Арцизької районної ради в Одеській області, а мати, Лариса Карабаджак - депутат Виноградівської сільської. Вони тісно співпрацюють з головою Арцизької РДА Сергієм Парпуланським і тимчасово виконуючим обов'язки голови Одеської обласної державної адміністрації Сергієм Паращенком. Всі разом вони публічно підтримували кандидата Петра Порошенка на виборах президента. При цьому їх син в Facebook публікував фото в підтримку президента Володимира Зеленського.

Роман Карабаджак

Роман Карабаджак

Facebook

Роман Карабаджак з сім'єю

Роман Карабаджак з сім'єю

Facebook

Роман Карабаджак

Роман Карабаджак

Facebook

Роман Карабаджак

Роман Карабаджак

Facebook

Роман Карабаджак

Роман Карабаджак

Facebook

Роман Карабаджак

Роман Карабаджак

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 9 червня партія "Слуга народу" провела з'їзд, на якому озвучили імена перших 100 кандидатів до Верховної Ради.

  • Стало відомо, що за мажоритарними округами від партії Зеленського в парламент підуть два журналіста телеканалу "1 + 1" Олександр Дубинський і Ольга Василевська-Смагляк.

  • Телеведучого і ресторатора Миколи Тищенка, який має намір балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради, запідозрили в тому, що він купив собі місце в партії "Слуга народу".

  • У списки "Слуги народу" потрапила також блогерша з Криму Ліза Богуцька, що збила на смерть п'яного пішохода.

  • У виборчому списку партії виявився Дмитро Співак, якого пов'язують з головою політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком.

  • За мажоритарним округом Дніпропетровської області від "Слуги народу" балотується СБУшник часів президентства Віктора Януковича Віталій Криворучко.

  • У списки партії "Слуга народу" на позачергових виборах до Верховної Ради потрапила київська тусовщиця Ірина Панченко.

  • У президентській партії "Слуга народу" заявили, що не готові відповідати за дії їх регіональних представників, які отримували гроші за продаж місць в політсилі.

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацією про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених в списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Українці заслуговують знати правду!

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаОдеса
Теги
Партія "Слуга народу"мажори
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Ну якщо вони не готові відповідати за дії їх регіональних претставників,то як вони будуть відповідати за всю державу,чи тепер ми постійно будемо чути:"ми не можемо відповідати занаших людей на місцях,і нас оточують наші опоненти саботуючи наші дії,не розуміють гумору."
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Вячеслав Слава
Вячеслав Слава
ипать ! какой пиздец кромешный! 83 в списке!- 23 года и это не в местные советы- а ВР- и что показательно! чт Зе говороило- никакого кумовства - и уже видим - ни кумовей нет! ни друзей!;) а это вообще- очень ОБДАРОВАНЫЙ ВУНДЕРКИНДЕР! в 23 года ЗНАЕТ ЗА ЖИЗНЬ- как говорят в одессе! ))))))) а терерь серьёзно- как я всем и говорил у Зе команды нет- вот на него свалилось президенство - потому что патологических идиотов в стране 30% и к второму туру идиотизм прогрессировал и поглотил 73% электората! вот вам идиоты конкретный пример- ЗЕ торгует местами в в ВР! кто смеет мне возразить- ЖДУ!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Вот это отборное стадо собирается под флагом этого скота ЗЕ!
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