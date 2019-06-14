Зі "Слуги народу" терміново прибрали 23-річного одеського "мажора" з Франції. Фото

З виборчого списку партії "Слуга народу" прибрали кандидата в народні депутати Романа Карабаджака.
Як передає "Радіо Свобода", 23-річний хлопець йшов під прохідним номером 83 в списку президентської партії.
Повідомляється, що ймовірно, Карабаджак останній п'ять років не проживав в Україні. Згідно із записами в соцмережах, хлопець останні роки проживав у французькому Ліоні, де проходив навчання. Це може суперечити закону "Про вибори народних депутатів", оскільки кандидат повинен протягом п'яти років постійно проживати в Україні.
Також з пошуку в мережі не вдалося з'ясувати, чим на даний момент займається кандидат в нардепи. Однак його внесли в першу сотню списку президентської партії.
Відзначається, що батько хлопця, Юрій Карабаджак - голова Арцизької районної ради в Одеській області, а мати, Лариса Карабаджак - депутат Виноградівської сільської. Вони тісно співпрацюють з головою Арцизької РДА Сергієм Парпуланським і тимчасово виконуючим обов'язки голови Одеської обласної державної адміністрації Сергієм Паращенком. Всі разом вони публічно підтримували кандидата Петра Порошенка на виборах президента. При цьому їх син в Facebook публікував фото в підтримку президента Володимира Зеленського.
Роман Карабаджак
Роман Карабаджак з сім'єю
Роман Карабаджак
Роман Карабаджак
Роман Карабаджак
Роман Карабаджак
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