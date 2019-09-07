''Зі сльозами на очах'': українців зворушило повернення в'язнів Кремля

У мережі з захопленням обговорюють звільнення українських в'язнів в аеропорту Бориспіль. Політики, журналісти і громадські діячі активно діляться фото з уже екс-полоненими.

Наприклад, прем'єр-міністр Олексій Гончарук локанічно коментує звільнення українців. "Дома. З поверненням, хлопці! Без зайвих слів".

В будинку!



З поверненням, хлопці!



Без Зайве слів💙💛 pic.twitter.com/FRF6TzwY3h - Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) 7 вересня 2019 р

Прокоментував подію і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. "Нарешті українці, так довго були в полоні, повернулися на рідну землю Сьогодні - ще один день національної гідності. Ми в черговий раз побачили, що немає нічого неможливого, якщо на це є політична воля. Ще раз вітаю всіх нас і пишаюся Україною!", - написав він у Facebook.

Народний депутат від "Слуги народу" Євгенія Кравчук назвала цей день "історичним".

"І найголовніше - це тільки початок. Далі - повернення всіх наших громадян, розведення військ, припинення війни і повернення окупованих територій. Робота складна, але Україна своїх не кидає і буде боротися за кожного! Життя людей найважливіше.

Володимир Зеленський і вся команда, яка готувала повернення наших хлопців, довели це. І ми дійсно знаємо, що робити далі, як сказав сьогодні Президент. Слава Україні!", - написав Кравчук.

У блогера Дениса Казанського виникає справедливе запитання про цінність для Росії скандального Володимира Цемаха.

"До речі, цікаво, а як в Росії будуть пояснювати обмін Цемаха? Громадянина України. Якщо Росія не збивала "Боїнг", то в чому тоді його цінність для РФ? Чому з усіх полонених бойовиків Донбас хотіли саме його обміняти?", - пише він в Twitter.

До речі, цікаво, а як в Росії будуть пояснювати обмін Цемаху? Громадянина України. Якщо Росія не збивала "Боїнг", то в чому тоді його цінність для РФ? Чому з усіх полонених бойовиків Донбас хотіли саме його обміняти? - Денис Казанський (@den_kazansky) 7 вересня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україну прибули полонені з Росії. Їх зустрічали родичі, журналісти і президент України;

Також на українську землю ступив і режисер Олег Сенцов. Вже вийшли друком перші його фото;

Всього в Україну повернулися 35 осіб, незаконно утримуваних в Росії.

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