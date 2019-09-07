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8 вересня • оновлено в 11:06
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''Зі сльозами на очах'': українців зворушило повернення в'язнів Кремля

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У мережі з захопленням обговорюють звільнення українських в'язнів в аеропорту Бориспіль. Політики, журналісти і громадські діячі активно діляться фото з уже екс-полоненими.

Наприклад, прем'єр-міністр Олексій Гончарук локанічно коментує звільнення українців. "Дома. З поверненням, хлопці! Без зайвих слів".

Прокоментував подію і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. "Нарешті українці, так довго були в полоні, повернулися на рідну землю Сьогодні - ще один день національної гідності. Ми в черговий раз побачили, що немає нічого неможливого, якщо на це є політична воля. Ще раз вітаю всіх нас і пишаюся Україною!", - написав він у Facebook.

Народний депутат від "Слуги народу" Євгенія Кравчук назвала цей день "історичним".

"І найголовніше - це тільки початок. Далі - повернення всіх наших громадян, розведення військ, припинення війни і повернення окупованих територій. Робота складна, але Україна своїх не кидає і буде боротися за кожного! Життя людей найважливіше.

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Володимир Зеленський і вся команда, яка готувала повернення наших хлопців, довели це. І ми дійсно знаємо, що робити далі, як сказав сьогодні Президент. Слава Україні!", - написав Кравчук.

У блогера Дениса Казанського виникає справедливе запитання про цінність для Росії скандального Володимира Цемаха.

"До речі, цікаво, а як в Росії будуть пояснювати обмін Цемаха? Громадянина України. Якщо Росія не збивала "Боїнг", то в чому тоді його цінність для РФ? Чому з усіх полонених бойовиків Донбас хотіли саме його обміняти?", - пише він в Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Обмін полоненими
Особи
Дмитро Разумков Олексій Гончарук
Місце
Україна
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Евгенія Кравчук - не будьте такими дурними, сьогодні Путіну потрібно було - він і зробив обмін, а всюди він відступати не буде...Це не від Зе залежить, а загалом від світу та народу РФ
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну ,теперь политикам и общественным деятелям пиара на месяц хватит!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну, теперь недельный пиар для украинских политиков и общественных деятелей обеспечен! Ну , я бы на месте освобождённых не расслаблялся ,ведь по традиции Украины они должны ещё в украинской тюрьме посидеть!)))
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