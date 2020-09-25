Журналісти розповіли про кумівство серед "слуг народу": 15 нардепів набрали в помічники родичів. Відео

Щонайменше 15 нардепів від "Слуги народу" набрали собі в помічники родичів.

У повідомляється в розслідуванні "Радіо Свобода", йдеться про батьків, братів, дружин або чоловіків народних обранців. Деяким з них виписували премії з державного бюджету і підвищені зарплати (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, перший віцеспікер парламенту і нардеп Руслан Стефанчук і його брат Микола Стефанчук за останній рік вибрали своїми помічниками на громадських засадах власних дружин.

Також помічницею нардепа на громадських засадах стала дружина Юрія Корявченкова.

Нардеп Олександр Скічко оформив помічником на громадських засадах свого брата, а його колега Людмила Буймистер – свого чоловіка.

Крім того, Олександр Санченко оформив помічником нардепа свого батька, а депутати Ігор Копитін, Георгій Мазурашу, Максим Березін, Богдан Яременко, Микола Кириченко – своїх братів.

Помічником депутата Юрія Кісєля став Микита Шефір – син помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Видання оприлюднило документи, згідно з якими Кісєль у вересні 2020 року просив встановити Микиті Шефір зарплату в розмірі 6 тисяч гривень, а через два місяці – 24 тисячі гривень. Також зазначається, що він двічі просив видати 20 тисяч гривень премії.

Зі свого боку депутат Максим Березін відразу після присяги попросив призначити свого брата Сергія Березіна своїм помічником і призначити зарплату в 48 тисяч гривень. Видання підкреслює, що такі дії можуть вважатися порушенням антикорупційного законодавства. Через 11 днів нардеп відкликав свої подання. В результаті його брат став помічником на громадських засадах.

Нардеп Володимир Тимофійчук зробив подання про призначення помічником родича Богдана Тимофійчука і встановлення зарплати в розмірі 24 тисячі гривень.

Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції заявило про конфлікт інтересів. Справа вже у суді. За останніми даними, розгляд двічі відкладався.

Нардепка Марина Нікітіна наступного дня після присяги подала подання про призначення помічником-консультантом свого чоловіка Олександра Нікітіна і попросила встановити зарплату 24 тисячі гривень.

Через півроку вона попросила звільнити чоловіка. За цей час йому виплатили 95 тисяч гривень.

Видання зазначає, що у помічників є можливість доступу до вищих чиновників, право відвідування парламенту, а також центральних і місцевих органів влади.

"Україна дозволяє мати 31 помічника кожному нардепу. З них тільки четверо можуть отримувати оплату за державний рахунок, всі інші – на громадських засадах. При цьому всі отримують" корочку-всюдихід ", яка дозволяє їм вирішувати деякі питання. Людей влаштовують на ці посади саме з метою вирішення бізнес-інтересів ", - вважає науковий співробітник Центру східноєвропейських і міжнародних досліджень Костянтин Федоренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка спіймали на хабарі.