"Журналісти не потрібні?" В Офісі Зеленського повторили скандальну фразу Богдана

Українські ЗМІ неправильно інтерпретували фразу глави Офісу президента Андрія Богдана про роль журналістів у комунікації з народом, оскільки загалом вона несла правильне послання.

Таку заяву зробив у інтерв'ю "Громадському" заступник керівника Офісу президента Юрій Костюк. "Я вважаю, що ця заява і подальша реакція журналістів на неї, як би це не було парадоксально, доводить правоту Андрія Богдана. Я поясню, що я маю на увазі. Коли Андрій Богдан сказав, що нам для того, аби комунікувати із суспільством, в принципі не потрібне посередництво журналістів... Він сказав це, після того я читав заголовки, Офіс президента переслідує свободу слова, хоче взагалі скасувати класичну журналістику, Офіс президента не поважає журналістів. Тобто дуже багато було новин, які насправді трохи спотворили сенс того, що сказав Андрій", – пояснив він свою позицію.

Володимир Зеленський і Андрій Богдан ТСН

Також Костюк наголосив, що Офісу Зеленського для того, щоб донести якийсь меседж людям, не потрібно збирати пресконференцію або давати інтерв'ю.

"Так, наша передвиборча кампанія довела, що іноді простіше взяти телефон і висловитися. Чому я кажу, що він правий. Тому що, як мені здається, його думку в кінці в чомусь спотворили", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналістка "1+1" поскаржилася на представників пресслужби президента України Володимира Зеленського, які нібито під час зустрічі глави держави з патріархом Варфоломієм у Стамбулі поводилися некоректно.

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