Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Жодних викликів не отримував": Порошенко зустрінеться у Страсбурзі з європейськими лідерами

1.9т Читати матеріал російською

Протягом усіх днів завершення виборчої кампанії, включно з вихідними, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко разом з представниками своєї команди перебувають у щоденному виборчому турі.

Про це повідомляє прес-служба політсили на офіційному сайті.

Зокрема, графік Порошенка передбачає 17 липня його візит до Страсбургу (Франція), оскільки саме у ці дні Європейський парламент обиратиме керівництво Європейського Союзу.

Новини
Порошенко: реформування виборчої системи – одна з головних вимог Майдану

Петро Порошенко

Петро Порошенко

"Європейська Солідарність"

Лідер "ЄС" отримав спеціальне запрошення провести низку міжнародних зустрічей, які готувалися також заздалегідь. Під час зустрічей з новообраними членами Європарламенту та іншими політичними лідерами п'ятий президент має намір обговорити питання щодо продовження санкційної політики Євросоюзу щодо Росії, а також питання необхідності формування розширеної спеціальної спостережної комісії ЄП, яка займатиметься моніторингом порушення прав кримських татар в окупованому Криму.

Новини
"Перетворити воїнів на полонених": Порошенко попередив про удар у спину ЗСУ

Крім того, прес-служба "ЄС" наголосила, що лідер партії Петро Порошенко станом на 12 липня не отримував жодних повісток від будь-яких слідчих органів. Єдиним джерелом інформації про існування такого документа є соратник Віктора Януковича Андрій Портнов, який за негласної згоди керівництва Офісу президента здійснює незаконне "кураторство" над Державним бюро розслідувань.

Повідомляється також, що з 22 липня Петро Порошенко перебуватиме у Києві на своєму робочому місці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко заявив, що нова люстрація може бути наміром покарати тих, хто захищав Україну від російського вторгнення, оскільки перелік посадовців підозріло збігається із санкційними списками Кремля проти ключових державних діячів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Петро Порошенко
Тег
Партія "Європейська солідарність"
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
1
3
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
"...график Порошенко предусматривает 17 июля его визит в Страсбург ( Франция), поскольку именно в эти дни Европейский парламент будет выбирать руководство европейского союза..." а Порошенко здесь причём?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ильич Владимир
Ильич Владимир
===в ежедневном избирательном туре.=== Тур оказывается по Европе а агитировал он за свою партию украинок разъехавшимися по Европе и занимающихся древнейшей профессией … Мдя… а что просил то у еропиодов ??? - мира украине ??? может инвестиций ??? нет??? а просил он санкции для России …. мдя...
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Петр Порошенко будет находиться в Киеве на своем рабочем месте. А кем он *работает*? опять что-то ворует?
Показати коментар повністю
Відповісти
4
2

Блоги / думки

ads pixel