"Жодних викликів не отримував": Порошенко зустрінеться у Страсбурзі з європейськими лідерами

Протягом усіх днів завершення виборчої кампанії, включно з вихідними, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко разом з представниками своєї команди перебувають у щоденному виборчому турі.

Про це повідомляє прес-служба політсили на офіційному сайті.

Зокрема, графік Порошенка передбачає 17 липня його візит до Страсбургу (Франція), оскільки саме у ці дні Європейський парламент обиратиме керівництво Європейського Союзу.

Петро Порошенко "Європейська Солідарність"

Лідер "ЄС" отримав спеціальне запрошення провести низку міжнародних зустрічей, які готувалися також заздалегідь. Під час зустрічей з новообраними членами Європарламенту та іншими політичними лідерами п'ятий президент має намір обговорити питання щодо продовження санкційної політики Євросоюзу щодо Росії, а також питання необхідності формування розширеної спеціальної спостережної комісії ЄП, яка займатиметься моніторингом порушення прав кримських татар в окупованому Криму.

Крім того, прес-служба "ЄС" наголосила, що лідер партії Петро Порошенко станом на 12 липня не отримував жодних повісток від будь-яких слідчих органів. Єдиним джерелом інформації про існування такого документа є соратник Віктора Януковича Андрій Портнов, який за негласної згоди керівництва Офісу президента здійснює незаконне "кураторство" над Державним бюро розслідувань.

Повідомляється також, що з 22 липня Петро Порошенко перебуватиме у Києві на своєму робочому місці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко заявив, що нова люстрація може бути наміром покарати тих, хто захищав Україну від російського вторгнення, оскільки перелік посадовців підозріло збігається із санкційними списками Кремля проти ключових державних діячів.

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