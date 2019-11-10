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10 листопада • оновлено в 13:26
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"Жодних сюрпризів!" Арахамія назвав нового главу "Слуги народу"

5.3т Читати матеріал російською

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на з'їзді президентської партії 10 листопада очікується обрання його заступника Олександра Корнієнка главою політсили.

Подробицями Арахамія поділився в коментарі OBOZREVATEL перед початком заходу.

"У нас немає там ніяких сюрпризів. У нас більш-менш є безальтернативний кандидат Олександр Корнієнко. Думаю, що всі його підтримають", – сказав він.

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Арахамія назвав нового главу "Слуги народу"

Арахамія назвав нового главу "Слуги народу"

Українська правда

Корнієнко стане главою "Слуги народу"

Корнієнко стане главою "Слуги народу"

Українська правда

Арахамія також повідомив, що прибуття президента України Володимира Зеленського на з'їзд партії "Слуга народу" не очікується.

Всі подробиці про з'їзд "Слуги народу" читайте тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ також назвали головним кандидатом на пост глави фракції Корнієнка. Відзначається, що він "фундаментально працював під час виборчої кампанії".

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Особи
Давид Арахамія Олександр Корнієнко
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Ptashko Serhii
Ptashko Serhii
Ни дать, ни взять - кпсс. Демократия по зеленски, мать ее.
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Ромаш Антон
Ромаш Антон
Небось, очередная "хамия", там ведь других не держат...
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