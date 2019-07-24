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Жодних слідчих дій щодо Порошенка в ДБР на 25 липня не заплановано — "ЄС"

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Жодних слідчих дій щодо лідера партії "Європейська солідарність", п'ятого президента України Петра Порошенка в ДБР на 25 липня не заплановано.

Незважаючи на відсутність будь-яких повісток, у середу, 24 липня, Порошенко прибув до Державного бюро розслідувань, написала пресслужба "ЄС".

Метою візиту була готовність відповісти на всі запитання слідчих — втім, слідчі виявилися не підготовленими до спілкування з п’ятим президентом України.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Пресслужба "ЄС"

Водночас у ДБР підтвердили, що жодних проваджень щодо Порошенка не існує.

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Під час розмови в ДБР адвокат лідера "ЄС" наголосив на необхідності відповідальності колишнього поплічника Віктора Януковича Андрія Портнова щодо постійного витоку інформації з Державного бюро розслідувань та щодо завідомо неправдивих повідомлень про злочин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України 24 липня прибув на допит у Державне бюро розслідувань. Як написали ЗМІ, Порошенко був викликаний ще на 17 липня, але адвокат попросив відстрочку через участь його партії у парламентських виборах. У зв'язку з цим ДБР знову викликало Порошенка на допит як свідка на 25 липня.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Партія "Європейська солідарність" Державне Бюро Розслідувань
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Денисенко Александр
Денисенко Александр
Страшно стало.... Побыстрее побежал... И спрашивается какого лешего следователи должны быть готовы сегодня??? Сказано 25, значит 25.. А 25 Петю будут ждать сюрпризы... И пусть потом верещит о реванше, о мести и т.д. Месть, это блюдо, которое подается холодным... А если побежал сам, да еще на день раньше-это ж надо, что у него внутри происходит... Ни чего. Еще ночь впереди. Подумать.... А завтра- с чистой совестью-По существу задаваемых вопросов, поясняю следующее..... И чистосердечное признание..... С кем, как и когда... Суд у нас гуманный... Лет через 10 и под амнистию попадет... В 64 выйдет.. Еще жить и жить, внуков нянчить, клубнику на даче выращивать..
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