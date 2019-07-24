Жодних слідчих дій щодо Порошенка в ДБР на 25 липня не заплановано — "ЄС"

Жодних слідчих дій щодо лідера партії "Європейська солідарність", п'ятого президента України Петра Порошенка в ДБР на 25 липня не заплановано.

Незважаючи на відсутність будь-яких повісток, у середу, 24 липня, Порошенко прибув до Державного бюро розслідувань, написала пресслужба "ЄС".

Метою візиту була готовність відповісти на всі запитання слідчих — втім, слідчі виявилися не підготовленими до спілкування з п’ятим президентом України.

Петро Порошенко Пресслужба "ЄС"

Водночас у ДБР підтвердили, що жодних проваджень щодо Порошенка не існує.

Під час розмови в ДБР адвокат лідера "ЄС" наголосив на необхідності відповідальності колишнього поплічника Віктора Януковича Андрія Портнова щодо постійного витоку інформації з Державного бюро розслідувань та щодо завідомо неправдивих повідомлень про злочин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України 24 липня прибув на допит у Державне бюро розслідувань. Як написали ЗМІ, Порошенко був викликаний ще на 17 липня, але адвокат попросив відстрочку через участь його партії у парламентських виборах. У зв'язку з цим ДБР знову викликало Порошенка на допит як свідка на 25 липня.

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