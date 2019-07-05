"Жодних політичних переслідувань": у ГБР відповіли на обшуки у Бірюкова

Обшуки, проведені Державним бюро розслідувань у відомого волонтера і громадського діяча Юрія Бірюкова, не мали на меті політичних переслідувань і не були спрямовані на дискредитацію вказаної особи.

Відповідну відповідь дали в ДБР на запит "OBOZREVATEL", вказавши, що наразі проходить досудове розслідування за фактом протиправної діяльності посадових осіб під час закупівлі майна для ЗСУ за державні кошти.

"У рамках слідчих дій у вищевказаному кримінальному провадженні слідчими ДБР проведено 43 обшуки по всій Україні, зокрема обшук у громадянина Юрія Бірюкова. Всі обшуки проходили на підставі відповідних судових постанов і в передбачений чинним законодавством спосіб", – йдеться в листі правоохоронців.

Юрій Бірюков Replyua.net

Так, виходячи з вищевказаного, в ДБР наголосили, що проведені обшуки не були спрямовані на дискредитацію будь-яких осіб або втручання у виборчий процес. Єдиною метою правоохоронців, як відзначили в листі, є встановлення істини і притягнення винних до відповідальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в партії Петра Порошенка "Європейська Солідарність" розцінили обшуки у Бірюкова як спробу дискредитації й ослаблення боєздатності однієї з кращих частин ЗСУ.

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