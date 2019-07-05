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"Жодних політичних переслідувань": у ГБР відповіли на обшуки у Бірюкова

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Обшуки, проведені Державним бюро розслідувань у відомого волонтера і громадського діяча Юрія Бірюкова, не мали на меті політичних переслідувань і не були спрямовані на дискредитацію вказаної особи.

Відповідну відповідь дали в ДБР на запит "OBOZREVATEL", вказавши, що наразі проходить досудове розслідування за фактом протиправної діяльності посадових осіб під час закупівлі майна для ЗСУ за державні кошти.

"У рамках слідчих дій у вищевказаному кримінальному провадженні слідчими ДБР проведено 43 обшуки по всій Україні, зокрема обшук у громадянина Юрія Бірюкова. Всі обшуки проходили на підставі відповідних судових постанов і в передбачений чинним законодавством спосіб", – йдеться в листі правоохоронців.

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Replyua.net

Так, виходячи з вищевказаного, в ДБР наголосили, що проведені обшуки не були спрямовані на дискредитацію будь-яких осіб або втручання у виборчий процес. Єдиною метою правоохоронців, як відзначили в листі, є встановлення істини і притягнення винних до відповідальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в партії Петра Порошенка "Європейська Солідарність" розцінили обшуки у Бірюкова як спробу дискредитації й ослаблення боєздатності однієї з кращих частин ЗСУ.

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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Відверте політичне переслідування.
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Київський Євген
Київський Євген
Просто тупі придурки! Будь-який правоохоронець (у сенсі опер) знає, що обшук проводиться тільки тоді, коли оперативним шляхом встановлено наявність у особи, у якої проводиться обшук, необхідних матеріалів.
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