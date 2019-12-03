"Жодних компромісів!" Порошенко дав важливі настанови Зеленському перед нормандською зустріччю

Лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що українська делегація на нормандській зустрічі має обстоювати позиції збереження унітарності держави і вимагати виконання Росією безпекового компоненту перед політичним.

Таку заяву політик зробив з трибуни парламенту. За його словами, українська сторона має чітко ухвалити дорожню карту щодо імплементації мінського процесу, де безпековий компонент включно з виведенням військ, виведенням російської техніки і артилерії передує політичному компоненту.

Порошенко також застеріг українську делегацію від двосторонніх переговорів із Путіним, під час яких Україна буде позбавлена підтримки європейських партнерів.

Петро Порошенко дав важливі настанови перед нормандською зустріччю

Кремль, який намагається вислизнути з-під дії санкцій, просуватиме ідею двосторонніх перегорів України з бойовиками, що є неприпустимим – переконаний Порошенко.

"Жодних компромісів щодо унітарності держави. Жодних переговорів з бойовиками. Бо їхній "мишачий король" перебуває у Кремлі. І з ним треба вести переговори. Україна має бути захищена позицією наших союзників. Переговори мають бути проведені спільно", – наголосив п'ятий президент.

Політик також сказав, що усі прагнуть миру і бажають успіху українській делегації. При цьому український парламент має бути потужним запобіжником, щоб ніхто не перетнув червоні лінії під час переговорів у нормандському форматі.

Як писав OBOZREVATEL:

ЗМІ повідомили, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" 24 або 26 листопада.

У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що саміт має відбутися до кінця року.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що "нормандська зустріч" відбудеться наприкінці листопада.

15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня у Парижі.

18 листопада у Кремлі підтвердили, що саміт у "нормандському форматі" відбудеться 9 грудня у Парижі. Про підготовку Росії до нього заявив прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков.

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