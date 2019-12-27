"Жлобство і корупція": один зі "слуг народу" погорів на скандальному корпоративі

Екснардеп VIII скликання Ігор Мосійчук заявив, що народний депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченко святкував новорічний корпоратив в київському ресторані "Галерний", який ще рік тому вимагав закрити.

Крім того, банкет парламентарія нібито оплатив власник закладу. Фото зі скандального заходу, а також скріншот старого допису Юрченка Мосійчук опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Корпоратив Юрченка Facebook Ігоря Мосійчука

"Народний депутат від "слуг народу" Олександр Юрченко разом з помічниками відсвяткував прийдешній Новий рік. Виклав фото з цього святкування у ФБ. Нічого особливого, такий собі корпоратив. Стіл, до речі, дуже скромний, демократичний. Все добре, якби не одне але. Цей корпоративчик проходив в ресторанному комплексі "Галерний", який трохи більше року тому вимагав від правоохоронних органів закрити голова громадської ради при Голосіївській РДА Олександр Юрченко", – акцентував увагу Мосійчук.

Рік тому Юрченко вимагав закрити "Галерний" Facebook Ігоря Мосійчука

"Нардеп від "Слуги народу" Олександр Юрченко, ще будучи активістом, нагинав ресторанний комплекс "Галерний", а вже ставши нардепом нагнув так, що тепер бухає там разом з помічниками!" – обурився колишній парламентарій.

Мосійчук уточнив, що стрілкою на фото відзначений власник ресторану Олександр Крамаренко, за рахунок якого нібито і проходило святкування.

"А це вже історія не тільки про жлобство, але і про корупцію! Готуємо заяву в НАБУ", – пригрозив Мосійчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мосійчук показав відео, на якому зображений нібито член "Слуги народу" Сергій Литвиненко в нетверезому стані. За його словами, він був знятий після новорічного корпоративу партії "Слуга народу".

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