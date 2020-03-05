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5 березня • оновлено в 23:09
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Зеленський розповів про новий обмін полоненими з Путіним

4.7т
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Українська сторона в Мінську передала список із понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полоненими з Росією.

Про це повідомив Володимир Зеленський в інтерв'ю турецькому телевізійному каналу ТРТ, передає пресслужба президента.

"Ми дізналися імена цих людей, де вони перебувають. Ми не знаємо, коли і з яких регіонів ми повернемо цих людей", – заявив він, зазначивши, що деякі особи, яких Україна хоче повернути, вже можуть бути мертвими.

"Деяких катували, ми не знаємо, хто там є. Але, на жаль, знаємо, що зможемо повернути тільки тіла деяких із цих людей. У Мінській групі є люди, які працюють над усіма цими питаннями", – сказав він.

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

Як писав OBOZREVATEL, раніше в МЗС анонсували обмін за принципом "всіх на всіх". Процес нібито на стадії завершення, проте точних термінів поки немає.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Обмін полоненими
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А при чем здесь обмен пленными и Россия?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Pyankovsky Alexey, Донбасс это Россия, обозреватель же называет ополченцев российской армией
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Сейчас попрут задержания "несогласных" по всей Украине
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