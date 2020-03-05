Українська сторона в Мінську передала список із понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полоненими з Росією.

Про це повідомив Володимир Зеленський в інтерв'ю турецькому телевізійному каналу ТРТ, передає пресслужба президента.

"Ми дізналися імена цих людей, де вони перебувають. Ми не знаємо, коли і з яких регіонів ми повернемо цих людей", – заявив він, зазначивши, що деякі особи, яких Україна хоче повернути, вже можуть бути мертвими.

"Деяких катували, ми не знаємо, хто там є. Але, на жаль, знаємо, що зможемо повернути тільки тіла деяких із цих людей. У Мінській групі є люди, які працюють над усіма цими питаннями", – сказав він.

Зеленський і Путін

Як писав OBOZREVATEL, раніше в МЗС анонсували обмін за принципом "всіх на всіх". Процес нібито на стадії завершення, проте точних термінів поки немає.

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