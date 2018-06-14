Жебрівський назвав причини відставки і проговорився про нову посаду

Екс-глава Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Жебрівський, який пішов у відставку 11 червня, назвав це усвідомленим рішенням.

На прес-конференції в Краматорську він заявив, що його звільнення ніким не готувалася, передає "Укрінформ".

"Ніхто не готував мою відставку. Це усвідомлене рішення, і президент зрозумів і підтримав мене", - сказав Жебрівський.

Він сказав, що готовий працювати "в сфері, яка буде потрібна державі". Також він зазначив, що зустрічається з президентом України Петром Порошенко сьогодні, 14 червня, о 20:30. Саме на цій зустрічі стане відомо про його наступну посаду.

Жебрівський не назвав, про який саме пост йдеться, але заявив, що залишиться "в команді президента".

Як писав OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що Павло Жебрівський може зайняти посаду заступника генерального прокурора.