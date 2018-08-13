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Жарти геть: Ющенко розгромив "президентів" Зеленського і Вакарчука

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Третій президент України Віктор Ющенко заявив, що не уявляє найближчими роками ситуацію, коли б державу могла очолити людина без досвіду державної служби.

Про це він сказав у інтерв'ю "Українській правді", коментуючи політичні перспективи артиста Володимира Зеленського і співака Святослава Вакарчука.

На питання, чи можуть Зеленський і Вакарчук піти у президенти, Ющенко відповів: "Я переконаний, що вони розумні люди".

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"Вони успішні, талановиті та молоді. І це вже занадто багато для однієї людини", - уточнив він.

Ющенко наголосив, що безвідносно до імен не варто жартувати з темою посади президента.

Віктор Ющенко

"Якщо ви себе поважаєте, якщо ви розумієте, що це - не просто колосальна відповідальність, це колосальна практика, колосальна професія, це людина, яка має володіти дуже багатьма обставинами, володіти великою часткою жертовності", - додав він.

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"Я не уявляю в Україні президента, який жодного дня не був на державній службі, чи не керував кількома десятками тисяч осіб. Хоча б років 10-15", - заявив екс-президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці червня Зеленський звернувся до Вакарчука з несподіваною пропозицією. Українці припустили, що йдеться про об'єднання перед президентськими виборами. Пізніше Зеленський в одному з інтерв'ю запевнив, що не буде і ніколи не збирався брати участі у політичних перегонах.

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Читайте всі новини по темі "Президентські вибори 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Президентські вибори 2019
Особи
Віктор ЮщенкоВолодимир ЗеленськийСвятослав Вакарчук
Місце
Україна
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Минько Вячеслав
Минько Вячеслав
В Польше Лех Валенса,в Чехословаеии Вацлав Гавел сколько мне известно эти люди в президентских академиях не учились они любили свою страну уважали свой народ и сделали то что сделали.В отличии от наших политиканствующих деятелей которые смотрят только чтобы где то что то стащить.И ломятся закусив удила к тому бюджетному корыту.
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Melnyk Svitlana
Melnyk Svitlana
Зараз дуже зручно коментувати або радити комусь, що треба робити для України.Ось тільки чомусь коли ВИ -ЮЩЕНКО мали всі можливості з України зробити цукерку, ви з неї зробили --------.Я думаю вам треба мовчки сидіти, а не робити з себе мудрого політика,( ми це вже бачили і відчули на собі)
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Графский Степан , а ты считаешь что вы выбрали достойного ? Вам его назначили на общем сходняке воровского и фсбешного сообществ . Так что ваш удел ждать когда он отойдёт и вам назначат другого , а плевать против ветра себе дороже .
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