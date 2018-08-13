Жарти геть: Ющенко розгромив "президентів" Зеленського і Вакарчука

Третій президент України Віктор Ющенко заявив, що не уявляє найближчими роками ситуацію, коли б державу могла очолити людина без досвіду державної служби.

Про це він сказав у інтерв'ю "Українській правді", коментуючи політичні перспективи артиста Володимира Зеленського і співака Святослава Вакарчука.

На питання, чи можуть Зеленський і Вакарчук піти у президенти, Ющенко відповів: "Я переконаний, що вони розумні люди".

"Вони успішні, талановиті та молоді. І це вже занадто багато для однієї людини", - уточнив він.

Ющенко наголосив, що безвідносно до імен не варто жартувати з темою посади президента.

Віктор Ющенко

"Якщо ви себе поважаєте, якщо ви розумієте, що це - не просто колосальна відповідальність, це колосальна практика, колосальна професія, це людина, яка має володіти дуже багатьма обставинами, володіти великою часткою жертовності", - додав він.

"Я не уявляю в Україні президента, який жодного дня не був на державній службі, чи не керував кількома десятками тисяч осіб. Хоча б років 10-15", - заявив екс-президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці червня Зеленський звернувся до Вакарчука з несподіваною пропозицією. Українці припустили, що йдеться про об'єднання перед президентськими виборами. Пізніше Зеленський в одному з інтерв'ю запевнив, що не буде і ніколи не збирався брати участі у політичних перегонах.

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