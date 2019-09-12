"Згортання демократії!" Порошенко розкритикував партію Зеленського за блокування роботи Геращенко

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що спроба позбавити співголову фракції "ЄС" Ірину Геращенко права участі в засіданнях Верховної Ради демонструє "тривожну тенденцію до згортання демократії" в країні.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Як повідомив політик, про ситуацію в парламенті він говорив із президентом Світового Конгресу Українців Павлом Гродом і делегацією конгресу.

Ірина Геращенко і Петро Порошенко Колаж

"Викликом для України залишається звільнення всіх українських заручників Кремля. Водночас це не можна розглядати підставою для пом'якшення міжнародних санкцій проти Росії, оскільки вони були введені за підрив територіальної цілісності України і невиконання Мінських домовленостей", – додав депутат ВР.

Порошенко підкреслив, що "Європейська солідарність" "не зраджує своїм принципам – Україні необхідно продовжувати курс у ЄС і НАТО".

"Наша спільна позиція з представниками СКУ: українська влада на саміті НАТО в Лондоні повинна вимагати постановки питання про надання Україні Плану дій щодо членства", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 вересня Комітет із питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту позбавив співголову фракції "Європейська солідарність" Ірину Геращенко права відвідувати ВР протягом п'яти пленарних днів.

Раніше Геращенко назвала представників "Слуги народу" "зеленими чоловічками" і "югендом".

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