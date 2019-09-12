Головна Новини
12 вересня • оновлено в 22:32
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Згортання демократії!" Порошенко розкритикував партію Зеленського за блокування роботи Геращенко

1.3т Читати матеріал російською

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що спроба позбавити співголову фракції "ЄС" Ірину Геращенко права участі в засіданнях Верховної Ради демонструє "тривожну тенденцію до згортання демократії" в країні.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Як повідомив політик, про ситуацію в парламенті він говорив із президентом Світового Конгресу Українців Павлом Гродом і делегацією конгресу.

Ірина Геращенко і Петро Порошенко

Ірина Геращенко і Петро Порошенко

Колаж

"Викликом для України залишається звільнення всіх українських заручників Кремля. Водночас це не можна розглядати підставою для пом'якшення міжнародних санкцій проти Росії, оскільки вони були введені за підрив територіальної цілісності України і невиконання Мінських домовленостей", – додав депутат ВР.

Новини
"Зелені чоловічки": в мережі запустили флешмоб через скандал із Геращенко

Порошенко підкреслив, що "Європейська солідарність" "не зраджує своїм принципам – Україні необхідно продовжувати курс у ЄС і НАТО".

"Наша спільна позиція з представниками СКУ: українська влада на саміті НАТО в Лондоні повинна вимагати постановки питання про надання Україні Плану дій щодо членства", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 вересня Комітет із питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту позбавив співголову фракції "Європейська солідарність" Ірину Геращенко права відвідувати ВР протягом п'яти пленарних днів.

Раніше Геращенко назвала представників "Слуги народу" "зеленими чоловічками" і "югендом".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Петро Порошенко Ірина Геращенко
Місце
Україна
Теги
політика Верховна Рада України Партія "Європейська солідарність" видео
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
7
Смішно
5
Цікаво
5
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Згортання демократии??????а ниче что Геращенко должна сидеть в тюрьме за воровство и копупцию вместе с петей и вся страна это знает?)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Миценко Андрей
Миценко Андрей
В психушку дуру, а Парашэнку на нары.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel