"Згадай Януковича! Біжи!" Соратнику Зеленського зробили попередження

Українському шоумену Олександру Скічко, який пройшов до парламенту від партії "Слуга народу", порадили відмовитися від роботи в команді президента Володимира Зеленського.

Майбутній нардеп виставив на своїй сторінці в Instagram знімок з українським лідером. Він також відповів на питання, чому пішов у політику.

"На питання, чому я пішов в політику саме зараз, у мене є дуже проста відповідь: я вірю в команду нашого президента і я вірю в @zelenskiy_official! Адже змінити систему поодинці просто неможливо!" – написав Скічко.

У коментарях Зеленському напророкували долю Януковича, а Скічку порадили бігти "поки не пізно".

"Саша, колись у тебе через Зеленського буде забуття, як у Повалій після відходу Януковича. Біжи поки не пізно. Люди не зможуть потім пробачити", - написав один з користувачів.

Інші ж засумнівалися в можливості Скічка змінити країну на краще: "І ви вважаєте себе саме тією людиною, яка багато років працювала в шоубізі, і тепер буде змінювати життя на краще?".

"Клоунам в політиці нічого робити...", "Я за освітою кухар, візьміть мене в політику", – написали в коментарях.

Інші ж відзначили, що вірять в те, що партія "Слуга народу" і її лідер зможуть змінити країну: "Ми віримо, що ви зміните систему разом!!! Успіхів Вам!", "Хлопці, ми з вами", "А ми віримо в вас ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президентська партія "Слуга народу" має намір використовувати у Верховній Раді програмне забезпечення із застосуванням технологій штучного інтелекту.

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