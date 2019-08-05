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"Згадай Януковича! Біжи!" Соратнику Зеленського зробили попередження

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Українському шоумену Олександру Скічко, який пройшов до парламенту від партії "Слуга народу", порадили відмовитися від роботи в команді президента Володимира Зеленського.

Майбутній нардеп виставив на своїй сторінці в Instagram знімок з українським лідером. Він також відповів на питання, чому пішов у політику.

"На питання, чому я пішов в політику саме зараз, у мене є дуже проста відповідь: я вірю в команду нашого президента і я вірю в @zelenskiy_official! Адже змінити систему поодинці просто неможливо!" – написав Скічко.

У коментарях Зеленському напророкували долю Януковича, а Скічку порадили бігти "поки не пізно".

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"Саша, колись у тебе через Зеленського буде забуття, як у Повалій після відходу Януковича. Біжи поки не пізно. Люди не зможуть потім пробачити", - написав один з користувачів.

"Згадай Януковича! Біжи!" Соратнику Зеленського зробили попередження

Інші ж засумнівалися в можливості Скічка змінити країну на краще: "І ви вважаєте себе саме тією людиною, яка багато років працювала в шоубізі, і тепер буде змінювати життя на краще?".

"Згадай Януковича! Біжи!" Соратнику Зеленського зробили попередження

"Клоунам в політиці нічого робити...", "Я за освітою кухар, візьміть мене в політику", – написали в коментарях.

"Згадай Януковича! Біжи!" Соратнику Зеленського зробили попередження
"Згадай Януковича! Біжи!" Соратнику Зеленського зробили попередження
"Згадай Януковича! Біжи!" Соратнику Зеленського зробили попередження
"Згадай Януковича! Біжи!" Соратнику Зеленського зробили попередження
"Згадай Януковича! Біжи!" Соратнику Зеленського зробили попередження

Інші ж відзначили, що вірять в те, що партія "Слуга народу" і її лідер зможуть змінити країну: "Ми віримо, що ви зміните систему разом!!! Успіхів Вам!", "Хлопці, ми з вами", "А ми віримо в вас ".

"Згадай Януковича! Біжи!" Соратнику Зеленського зробили попередження

Як повідомляв OBOZREVATEL, президентська партія "Слуга народу" має намір використовувати у Верховній Раді програмне забезпечення із застосуванням технологій штучного інтелекту.

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Особи
Володимир Зеленський Олександр Скічко
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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