Зеркаль зізналася у конфлікті з командою Зеленського

Помічник президента України Андрій Єрмак, який відповідає за міжнародний напрямок, просив заступницю міністра закордонних справ Олену Зеркаль "припинити медіаактивність".

Про це вона сама розповів під час ефіру на "Радіо НВ". Вона пояснила, що на початку вересня цього року вона спілкувалася з Єрмаком щодо її інтерв'ю.

"І він (Єрмак – Ред.) наполегливо рекомендував припинити мою медіаактивність. Це стосувалося загального підходу. І я потім більш ніж два місяці не коментувала, оскільки ми ще обговорювали, що необхідно говорити в дусі й руслі того, як вони (Офіс президента – Ред.) бачать розвиток подій. Я не отримувала ніяких установок щодо публічних виступів, і я уникала будь-яких коментарів", – поділилася чиновниця.

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Зеркаль додала, що після розмови з Єрмаком у неї не було жодного інтерв'ю чи навіть поста в соцмережах.

Заступниця міністра зазначила, що прохання помічника президента стосувалося не якихось конкретних тем, а їй загалом не рекомендувалося давати будь-які коментарі. Вона пояснила, що прислухалася до рекомендації Єрмака, оскільки їй було "важливо завершити всі справи і не створювати додаткового напруження".

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На думку Зеркаль, прохання Єрмака ґрунтувалося на тому, що вона не була частиною команди Зеленського, тому її слова могли б "зашкодити процесам, якими займається Офіс президента та президент".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 листопада заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль попросила Кабмін звільнити її за власним бажанням.

Пізніше Олена Зеркаль розповів, що після звільнення має намір працювати в області громадянського суспільства.

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