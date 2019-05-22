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/Політика

"Цінності і принципи": Зеркаль пояснила, чому відмовилася йти до Зеленського

12.8тЧитати матеріал російською

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що продовжує свою роботу в МЗС, незважаючи на призначення її президентом Володимиром Зеленським на посаду заступника голови його адміністрації.

Своєю позицією з приводу відмови від місця в АП поділилася вона на сторінці в Facebook.

"Для того, щоб зняти всі застереження і занепокоєння після всіх кадрових указів із моїм ім'ям. Перш за все, моя посада і роль у дипломатичній службі не змінилися заступник міністра закордонних справ із питань європейської інтеграції", – написала вона.

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Олена Зеркаль

Олена Зеркаль

5 канал

"Посади важливі в контексті досягнення цілей, моєю метою є просування і захист інтересів України. А кар'єрні рішення не повинні йти в розріз із власними цінностями і принципами", – додала Зеркаль.

За словами чиновниці, її головні виклики – реалізувати Угоду про ассоціацію з ЄС, домогтися безвізового режиму з ЄС, домовитися про постачання газу з ЄС, вести правові спори проти Росії.

"У мене достатньо енергії і мотивації робити все можливе для захисту інтересів України в міжнародній політиці. Робота на відповідальній посаді є викликом і шансом. А також проявом громадської і політичної підтримки для мене. Хочу подякувати всім за теплі відгуки в контексті мого можливого призначення і за довіру. Можливо, це колись і трапиться", – зазначила вона.

Зеркаль наголосила, що після проведеної інавгурації Зеленського, підготовки і проведення 19 двосторонніх зустрічей президента, продовжує реалізацію певних завдань і планів у Міністерстві закордонних справ.

"Зовнішня політика – спільна справа президента і МЗС. Тому взаємодія, конструктив і взаємоповага є критично важливими. Ми одна команда і країна у нас одна", – написала вона.

Зеркаль також розповіла про майбутні важливі дати в її календарі: 25 травня, коли Міжнародний трибунал із морського права оголосить рішення про полонених моряків і початок червня – двотижневі слухання в Гаазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 травня Зеленський призначив Зеркаль на посаду заступника голови Адміністрації президента.

  • Незабаром указ зник із сайту голови держави. Сама Зеркаль заявила, що справа зовсім не в посаді.

  • 22 травня на сайті Адміністрації президента опублікували указ, який скасував призначення Зеркаль.

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Особи
Олена ЗеркальВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Адміністрація ПрезидентаМіністерство закордонних справ України
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Спасибо!!!!!
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