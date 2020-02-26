Зеркаль пояснила, чому Нові Санжари відкрили Росії "ахіллесову п'яту" України

Колишня заступниця глави МЗС із питань євроінтеграції Олена Зеркаль вважає, що протести в Нових Санжарах на Полтавщині відкрили Росії ще одне вразливе місце в Україні.

На її думку, ці події стали черговим приводом замислитися над тими "червоними лініями", які нашій країні не можна перетинати, і не тільки у відносинах із країною-агресоркою. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Європейській правді".

"Дуже сподіваюся, що це нас всіх трошки "струсоне"... Вважаю, що зв'язок є. Що це дуже гучний дзвіночок, який ми всі повинні почути. Сигнал про те, що будь-яка інформаційна провокація може створити в державі хаос, який виявиться дуже важко контролювати", – пояснила свою позицію ексчиновниця.

Олена Зеркаль

Водночас вона підкреслила, що не може сказати напевно, чи зіграла РФ якусь роль конкретно в подіях у Нових Санжарах.

"Але за мотивами цього локального хаосу у мене є питання: наскільки ж зараз сильна напруга в суспільстві, наскільки легко ним маніпулювати, і наскільки легким завданням для Росії з її інформаційним потенціалом і агентурною мережею в Україні буде створити за необхідності величезний хаос?" – поцікавилася Зеркаль.

Ексглава МЗС також зазначила, що якщо поглянути на Санжари як на "пілотний кейс", то можна чітко побачити, наскільки жахливі наслідки може мати повномасштабна інформаційна атака з боку держави-агресорки.

"Україні потрібно терміново зробити висновки, щоб у майбутньому, коли будуть вкидатися подібні історії, зокрема росіянами, розуміти, як на це реагувати", – підсумувала Зеркаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У цьому ж інтерв'ю колишня заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль розповіла, що президент України Володимир Зеленський дуже змінився через дев'ять місяців після своєї інавгурації.

Також вона заявила, що Україна може повернути анексований Крим через міжнародні суди, якщо росіяни погодяться розглядати цю справу саме в них.

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