Зеркаль пішла у відставку через Зеленського: опублікований документ

Заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль попросила Кабмін звільнити її за власним бажанням.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook. Також чиновниця опублікувала фото своєї заяви на ім'я прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

"Кожен із нас пише "книгу свого життя". Ці книги складаються із глав, розділів і підрозділів. Сьогодні в моїй книзі я ставлю три крапки в завершенні глави, яку я писала останні п'ять із половиною років", – зізналася Зеркаль.

Володимир Зеленський і Олена Зеркаль

За її словами, вона вирішила піти з посади заступниці міністра МЗС, але водночас залишається дипломатом і небайдужою людиною.

Також Зеркаль подякувала всім, із ким їй довелося працювати упродовж цих незабутніх років.

Заява на звільнення Facebook Елены Зеркаль

"Ви неймовірні і кожен залишив свій унікальний слід у моєму житті! Ніхто не давав нам доручення і не примушував працювати, ми просто робили те, що вважали за необхідне, нам було небайдуже і ми досягали результату. Впевнена, що в нас буде ще багато цікавих проєктів і перемог!" – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Заступниця глави МЗС України Олена Зеркаль найближчим часом планує піти з посади.

Директор Дипломатичної академії ім. Геннадія Удовенка при МЗС Сергій Корсунський заявив, що, вочевидь, у відомстві уже почали шукати заміну Зеркаль. Він наголосив, що "замінити такого класного фахівця буде нелегко".

Російський адвокат Микола Полозов, який захищає звільнених з полону українських моряків, зауважив, що влада Росії з радістю сприйме відставку заступниці глави МЗС України Олени Зеркаль

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