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29 листопада • оновлено в 11:13
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Зеркаль пішла у відставку через Зеленського: опублікований документ

97.4т
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Заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль попросила Кабмін звільнити її за власним бажанням.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook. Також чиновниця опублікувала фото своєї заяви на ім'я прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

"Кожен із нас пише "книгу свого життя". Ці книги складаються із глав, розділів і підрозділів. Сьогодні в моїй книзі я ставлю три крапки в завершенні глави, яку я писала останні п'ять із половиною років", – зізналася Зеркаль.

Володимир Зеленський і Олена Зеркаль

Володимир Зеленський і Олена Зеркаль

За її словами, вона вирішила піти з посади заступниці міністра МЗС, але водночас залишається дипломатом і небайдужою людиною.

Також Зеркаль подякувала всім, із ким їй довелося працювати упродовж цих незабутніх років.

Заява на звільнення

Заява на звільнення

Facebook Елены Зеркаль

"Ви неймовірні і кожен залишив свій унікальний слід у моєму житті! Ніхто не давав нам доручення і не примушував працювати, ми просто робили те, що вважали за необхідне, нам було небайдуже і ми досягали результату. Впевнена, що в нас буде ще багато цікавих проєктів і перемог!" – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Особи
Олена Зеркаль Володимир Зеленський Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ України Кабінет Міністрів України
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
У нинішньої влади лише менделі та богдани в пріоритеті (((((((((((((
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1
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Перов Василий
Перов Василий
На Ленинградке места ещё есть - пусть не плачет
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Профессиональные дипломаты уходят из МИДа, возглавляемого тоже, якобы, профессиональным дипломатом Пристайко. Очевидно, Пристайко продал и совесть и профессионализм чтобы только побыть ширмой за которой сливают Украину профессиональные подлецы и изменники.
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