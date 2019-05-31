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/Політика

"Земля під вами буде горіти!" Парубій жорстко відповів брату радника Зеленського

8.3тЧитати матеріал російською

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не дозволить скасувати закон про мову, у відповідь на слова Бориса Шефіра — брата першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

"Ми вчора почули, як знову представники президента, члени його команди говорять про те, що потрібно скасувати закон про мову, квоти, декомунізацію і, на жаль, це стає для них звичайною політикою. Тому я хочу сказати – від імені і Верховної Ради, й уряду: український народ цього вам не дозволить. Земля під вами буде горіти", — сказав Парубій на засіданні парламенту в п'ятницю, 31 травня.

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"Ми не дозволимо скасувати ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію. Український народ десятиліттями йшов до цього. Багато синів і доньок України поклали за це своє життя. Тому нам потрібно об'єднуватися перед тими викликами, які стоять перед Україною. Потрібно стояти пліч-о-пліч. І я впевнений: реванш не пройде", — додав він.

За словами Парубія, Україна зараз переживає важкі часи, а також кризу, яка пов'язана "з діями президента, і вчорашнє оприлюднення стенограми це підтвердило".

Парубій жорстко відповів брату радника Зеленського про мову

Парубій жорстко відповів брату радника Зеленського про мову

Delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Борис Шефір заявив, що Україна може домовитися з президентом Росії про припинення війни на Донбасі, насамперед скасувавши мовний закон.

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Особи
Андрій ПарубійВолодимир ЗеленськийБорис ШефірСергій Шефір
Місце
Україна
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Эка...дурачок разошелся
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Ронович Рон
Ронович Рон
Парубий мразь, от всех украинцев свой картавый рот не открывай, ты грёбаный фашист это одно, а народ Украины это другое.
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irynina iryna
irynina iryna
Ронович Рон, такі як ти, це насєлєніє, а не народ
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Рейт Адам
Рейт Адам
Ронович Рон, совершенно с тобой согласен,мразота сраная,не тебе решать гнида казломордая,что нам делать)))
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Угроза убийством, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы, -. Наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет. 2. То же деяние, совершенное членом организованной группы,-наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. ***. ст129 УкУ
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Рейт Адам
Рейт Адам
Garmonov Aleksandr,когда Жирика арестуют?
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