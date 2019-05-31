"Земля під вами буде горіти!" Парубій жорстко відповів брату радника Зеленського

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не дозволить скасувати закон про мову, у відповідь на слова Бориса Шефіра — брата першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

"Ми вчора почули, як знову представники президента, члени його команди говорять про те, що потрібно скасувати закон про мову, квоти, декомунізацію і, на жаль, це стає для них звичайною політикою. Тому я хочу сказати – від імені і Верховної Ради, й уряду: український народ цього вам не дозволить. Земля під вами буде горіти", — сказав Парубій на засіданні парламенту в п'ятницю, 31 травня.

"Ми не дозволимо скасувати ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію. Український народ десятиліттями йшов до цього. Багато синів і доньок України поклали за це своє життя. Тому нам потрібно об'єднуватися перед тими викликами, які стоять перед Україною. Потрібно стояти пліч-о-пліч. І я впевнений: реванш не пройде", — додав він.

За словами Парубія, Україна зараз переживає важкі часи, а також кризу, яка пов'язана "з діями президента, і вчорашнє оприлюднення стенограми це підтвердило".

Парубій жорстко відповів брату радника Зеленського про мову Delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Борис Шефір заявив, що Україна може домовитися з президентом Росії про припинення війни на Донбасі, насамперед скасувавши мовний закон.

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