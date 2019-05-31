"Відділяє себе від усіх": Зеленському вказали на важливий прокол в переговорах

Ігнорування дрес-коду під час офіційних заходів свідчить про те, що президент України Володимир Зеленський не володіє необхідними знаннями в сфері психології ділового спілкування.

Таку думку OBOZREVATEL висловила психолог телеканалу СТБ Валентина Єфімова. "Людина демонструє співрозмовнику, що вона з ним на одній хвилі, на одному рівні сприйняття життя, перш за все, своїм зовнішнім виглядом", - повідомила вона.

Відповідаючи на запитання, що означають факти порушення Зеленським протоколу і дрес-коду під час офіційних зустрічей, психолог вказала на "яскраво виражену демонстративність", "звичку бути залюбленим" і незнання азів психології ділового спілкування.

Володимир Зеленський Антикор

Єфімова розповіла про те, що саме зовнішній вигляд дає зрозуміти співрозмовнику, що ви з ним "на одній хвилі", що ви з ним "однієї крові". Таким чином, "явно демонструючи людям, з якими він зустрічається, інший стиль одягу, він говорить: я не такий як ви, я інший, і я зберігаю свою самість. Він відокремлює себе від всіх", - припустила психолог.

"Але я думаю, не тому, що у нього завищена самооцінка. Він це робить несвідомо. Він просто елементарно безграмотний в сфері комунікацій", - підкреслила вона.

Психолог висловила впевненість в тому, що глава держави, усвідомлюючи відповідальність перед мільйонами громадян, "зобов'язаний підпорядкувати власну поведінку правилам, загальноприйнятим у світі", в тому числі тим, які стосуються мови і зовнішнього вигляду.

Як писав OBOZREVATEL, в мережі розкритикували Володимира Зеленського, який під час зустрічі з главами міністерств закордонних справ Німеччини і Франції Хайко Маасом і Жан-Івом Ле Дріаном не став дотримуватися дрес-коду. Психолог, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія" Андрій Гірник з цього приводу сказав: "Я не думаю, що це його особистий смак".

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