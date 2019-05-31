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/Політика

"Відділяє себе від усіх": Зеленському вказали на важливий прокол в переговорах

1.7тЧитати матеріал російською

Ігнорування дрес-коду під час офіційних заходів свідчить про те, що президент України Володимир Зеленський не володіє необхідними знаннями в сфері психології ділового спілкування.

Таку думку OBOZREVATEL висловила психолог телеканалу СТБ Валентина Єфімова. "Людина демонструє співрозмовнику, що вона з ним на одній хвилі, на одному рівні сприйняття життя, перш за все, своїм зовнішнім виглядом", - повідомила вона.

Відповідаючи на запитання, що означають факти порушення Зеленським протоколу і дрес-коду під час офіційних зустрічей, психолог вказала на "яскраво виражену демонстративність", "звичку бути залюбленим" і незнання азів психології ділового спілкування.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Антикор

Єфімова розповіла про те, що саме зовнішній вигляд дає зрозуміти співрозмовнику, що ви з ним "на одній хвилі", що ви з ним "однієї крові". Таким чином, "явно демонструючи людям, з якими він зустрічається, інший стиль одягу, він говорить: я не такий як ви, я інший, і я зберігаю свою самість. Він відокремлює себе від всіх", - припустила психолог.

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"Але я думаю, не тому, що у нього завищена самооцінка. Він це робить несвідомо. Він просто елементарно безграмотний в сфері комунікацій", - підкреслила вона.

Психолог висловила впевненість в тому, що глава держави, усвідомлюючи відповідальність перед мільйонами громадян, "зобов'язаний підпорядкувати власну поведінку правилам, загальноприйнятим у світі", в тому числі тим, які стосуються мови і зовнішнього вигляду.

Як писав OBOZREVATEL, в мережі розкритикували Володимира Зеленського, який під час зустрічі з главами міністерств закордонних справ Німеччини і Франції Хайко Маасом і Жан-Івом Ле Дріаном не став дотримуватися дрес-коду. Психолог, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія" Андрій Гірник з цього приводу сказав: "Я не думаю, що це його особистий смак".

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Богданова Катя
Богданова Катя
Огрoмноe cпаси6о тoмy, кто пoказaл мнe этот прeкрасный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁zyg7o4s Пpocто прoйдя прoстой oпpос получила почти пoлyгодoвую заpплaту)) Пoльзуйтеcь, пoка eсть возможноcть=)
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Н Олег
Н Олег
психолог фима предположила, шо Зеля не знает, шо надо надеть пинжак ... дбл блд ... а он не надел, и не только с министрами Германии и Франции, но и с самим сенатором из СШа ... и вот я думаю -- этим Зеля говорит: а вы решили, суки, будете присылать третьих-пятых лиц, а я вам, как петрушка в свою бытность, буду расшаркиваться и благодарить? ... привыкайте, суки, уважать Украину, к ПЕРВОМУ лицу приезжайте ПЕРВЫМ лицом...
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Дурак он и в Африке...дурак
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