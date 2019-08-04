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Зеленському спрогнозували обвал рейтингу: що його погубить

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Соціолог, директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна заявила, що рейтинг президента України Володимира Зеленського найближчим часом почне падати.

В інтерв'ю NV.ua вона пояснила, що які б дії глава держави не виконував, завжди частина населення буде незадоволеною, перелається Еспресо.

Вона також нагадала, що нещодавно вже спостерігалася схожа ситуація, коли "Опозиційна платформа – За життя" заявила про бажання вступити в НАТО, в той час, як проросійські виборці були проти цього.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Прес-служба президента

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Прес-служба президента

"І тут Зеленський увімкнув образ білоруського президента Лукашенка, популярного і в нашій країні. Картинно розібрався з кількома дрібними чиновниками, почав вирішувати питання людей, і це миттєво підняло рейтинг. Не думаю, що цього достатньо і вистачить надовго. Уже восени, ближче до зими люди отримають перші платіжки за газ. Навіть якщо ціну трохи знизять, вони все одно згадають про Юлію Тимошенко, яка обіцяла зменшити ціну вдвічі", – додала соціолог.

За словами Бекешкіної, українці очікують, що влада розправиться з корумпованими чиновниками, будуть якісь рішення після війни. Але дії президента задовольнять в будь-якому випадку лише частину українців.

Зеленський

Зеленський

Прес-служба президента України

"Ще один виклик стосується соціальних проблем – зарплат, пенсій, медичного обслуговування. Люди очікують, що настануть покращення, а швидко їм настати немає звідки. Бідний клас хоче, щоб податки були вищі, а бізнес – щоб нижчі. І ті, й інші підтримали партію президента Зеленського, але Слуга народу не зможе проводити політику, знижуючи податки і підвищуючи пільги одночасно. Так не буває. І це ще одне перехрестя, де політична сила Зеленського може втрачати підтримку", – підсумувала Бекешкіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно вона розповіла, чому розрізняються цифри політичних уподобань у різних дослідницьких компаній, коли оприлюднять рейтинги політиків.

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Особи
Володимир Зеленський Ірина Бекешкіна
Місце
Україна
Теги
політика рейтинг
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