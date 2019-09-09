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10 вересня • оновлено в 06:34
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"Зеленському не позаздриш": спрогнозовані жахливі наслідки від обміну полоненими

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Обмін полоненими, який відбувся 7 вересня, спонукатиме Кремль і далі захоплювати українців в якості заручників, щоб обмінювати їх на свої інтереси і поступки української влади.

Таку думку в блозі на OBOZREVATEL висловив український волонтер Мирослав Гай. За його словами, в цьому сенсі не можна критикувати президента Володимира Зеленського чи нову політичну владу, ситуація така, що їм не позаздриш.

"Від тепер Росія братиме все більше заручників, щоб міняти їх на вигідні для себе поступки з боку української влади. І це питання не до Зеленського, йому не позаздриш. Сказати, не звільняйте наших людей – дуже жорстоко. А сказати, звільняйте їх за будь-яку ціну – це поступки національним інтересам, що призведуть ще до більших втрат, жертв і смертей. Це цугцванг, коли кожен хід і рішення погане", – вважає він.

Обмін полоненими

Обмін полоненими

За словами Гая, російська практика захоплення заручників закінчиться разом із розвалом Росії і зміною їхньої політичної системи. Тому Україна і весь цивілізований світ мають тиснути на них санкціями та економічною блокадою.

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"Кремль має зрозуміти, що за будь-якого українського заручника отримає шалені санкції і економічний тиск. Якщо там побачать, що ми йдемо на поступки і робимо все для звільнення наших людей, то така ситуація скоріш за все призведе до тисячі подальших смертей, сотень нових заручників. Складно сказати, що гірше", – припустив Гай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами помічника глави держави Андрія Єрмака, який очолював робочу групу, що займалася питаннями обміну ув'язнених, Зеленський особисто домігся звільнення з російського полону українського режисера Олега Сенцова та інших ув'язнених.

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Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Мирослав Гай
Місце
Україна
Теги
війна обмін
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Не позавидуешь Украине. Народ-самоубийца.
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Какелы-терпилы с упоением читают носатого жыдомонгола ГЕЙА)))))))) Ну шо за е6анаты???)))
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Крымский Анатолий
Крымский Анатолий
+++ Всё правильно!! Плохо то, что это нужно разъяснять нашей власти. Если Зеленский не понимал с каким коварным и подлым врагом вступает в схватку, чего он лез во власть??
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Крымский Анатолий, какой же ты Крымский, уе6ан хуторской?))))
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