Зеленському не довіряють 50% українців, – опитування
Володимир Зеленський
За рік президентства Володимира Зеленського рейтинг довіри до нього українців істотно обвалився. Зараз главі держави не довіряють 50% населення.
Про це заявила голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка Ольга Балакірева, передає Інтерфакс-Україна. За її словами, баланс довіри президента України за рік із позитивного + 34,1% опустився до негативного -8,9%.
"Після обрання тримався позитивний баланс довіри. Ситуація почала змінюватися в січні, і, як ви бачите, вже на тлі коронавірусу наші останні заміри в травні та червні показали зміну цього балансу. І зараз баланс довіри негативний", – зазначила Балакірева.
Вона уточнила, що зараз Зеленському повністю довіряють 13% респондентів, скоріше довіряють – 28,3%, скоріше не довіряють – 25,4% і зовсім не довіряють – 24,8%.
"Так, 50% населення сьогодні не довіряють президенту Зеленському", – резюмувала соціологиня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
за даними КМІС, за останні тижні електоральний рейтинг президента України Володимира Зеленського опустився до рівня менше 40%. Так, від соціологічних замірів у травні рейтинг глави держави втратив 5% підтримки.
Що стосується рейтингу партії "Слуга народу", то він, за замірами SOCIC, з осені 2019 року впав майже на 20% (в жовтні 2019 року електоральний показник цієї партії становив 44%, у травні – 25%).
За словами заступника голови управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міськради Сергія Дубенка, зараз в ОПУ обговорюють перенесення місцевих виборів під приводом епідемії коронавірусу в Україні.
Такий сценарій розглядається через обвал рейтингу провладної партії "Слуга народу" в регіонах і по країні загалом.