Зеленському не довіряють 50% українців, – опитування

За рік президентства Володимира Зеленського рейтинг довіри до нього українців істотно обвалився. Зараз главі держави не довіряють 50% населення.

Про це заявила голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка Ольга Балакірева, передає Інтерфакс-Україна. За її словами, баланс довіри президента України за рік із позитивного + 34,1% опустився до негативного -8,9%.

"Після обрання тримався позитивний баланс довіри. Ситуація почала змінюватися в січні, і, як ви бачите, вже на тлі коронавірусу наші останні заміри в травні та червні показали зміну цього балансу. І зараз баланс довіри негативний", – зазначила Балакірева.

Вона уточнила, що зараз Зеленському повністю довіряють 13% респондентів, скоріше довіряють – 28,3%, скоріше не довіряють – 25,4% і зовсім не довіряють – 24,8%.

"Так, 50% населення сьогодні не довіряють президенту Зеленському", – резюмувала соціологиня.

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