Зеленському нагадали про невиконані за рік гучні обіцянки: де промахнувся

Президент України Володимир Зеленський за рік на посаді глави держави не втілив у життя основні обіцянки, висловлені під час виборчої кампанії. Натомість їхнє виконання переважно носило суто формальний характер і не дозволило досягти завдань, які він озвучував як кандидат.

Зокрема, йдеться про інтерв’ю для телеканалу "1+1" від 24 березня 2019 року, в якому він досить детально розповів про своє бачення найважливіших реформ у країні, взаємодії з МВФ, кроків щодо відновлення економіки та закінчення війни на Донбасі. Про це повідомляє Комітет виборців України на сторінці у Facebook..

"Основні обіцянки з економічного і соціального блоку не виконані. Натомість реалізовані переважно дрібні непринципові рішення, які мало на що впливають. Як правило, ті рецепти, які пропонував кандидат Зеленський, не дали потрібного ефекту і де факто не працюють", – заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Зеленський не виконав основні обіцянки річної давнини – КВУ

Далі у Комітеті виборців перерахували 9 основних обіцянок річної давнини від Зеленського:

1. "Перше – вважаю, що потрібен російськомовний телеканал, який веде мовлення на територію Донбасу, в світ"

Виконано. Зокрема, 1 березня 2020 року відбувся запуск державного телеканалу "Дом", створеного для потреб жителів ОРДЛО.

2. "Друге – це піднімати економіку в нашій країні"

Не виконано. Як зазначають у КВУ, за час роботи команди "Слуги народу" базові економічні показники не покращилися, а деякі з них погіршилися.

Так, за підсумками 2019 року промислове виробництво скоротилося на 0,5% (у 2018 р. зросло на 3%). Торговельне сальдо залишилося від’ємним (у січні-листопаді 2019 р. – 9,3 млрд доларів, січні-листопаді 2018 р. – 8,8 млрд доларів). Сільське господарство за рік зросло на 1,1% (у 2018 р. – на 8,1%), будівництво – на 20% (у 2018 р. – зростання на 8,5%). Крім цього, ціни на споживчому ринку зросли на 7,9% у порівнянні з минулим роком.

3. "Потрібно показати реальну боротьбу з корупцією. Ми пропонували закон Лінкольна... насправді це працює. Ти говориш, що ця людина корупціонер, у тебе є якісь докази, ти наводиш її до прокурора, той повинен розглянути цю справу і стягнути з людини-корупціонера гроші. У подвійному, потрійному розмірі".

У процесі виконання. Відомо, що торік 17 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про викривачів корупції, який набув чинності 1 січня 2020-го. У разі правдивого повідомлення про корупційні дії, викривачі корупції можуть отримати 10% від суми збитку.

"Щоправда, на практиці цей механізм поки не довів свою ефективність і жодним чином не покращив стан боротьби з корупцією", – зауважили в КВУ.

Володимир Зеленський m.day.kyiv.ua

4. "Ми пропонуємо нульову декларацію, податкову амністію. Нормальні люди, гастарбайтери, бізнесмени, дрібний, середній (на який тиснули правоохоронні органи різні) повинні відкритися... Ми розмовляємо з колегами, всі кажуть: "Звичайно, хочемо, дайте нам правила гри". Поклади гроші, відкрийся, заплати 5% державі. Почнемо з чистого аркуша".

Не виконано. Механізми нульової декларації та податкової амністії не були реалізовані на практиці. Водночас, підкреслюють у КВУ, деякі ініціативи "Слуги народу", навпаки, викликали серйозну критику зі сторони представників малого та середнього бізнесу (зокрема, так званий закон про касові апарати для ФОПів).

5. "Ми брали гроші, то зобов'язані їх віддавати МВФ. Розривати їх не маємо права. Це імідж країни"

У процесі виконання. Зокрема, в лютому 2020 року Україна виплатила за кредитами МВФ 213,6 млн доларів.

6. "З представниками МВФ я теж зустрічався і хотів зрозуміти: вам дійсно так важливо, щоб наші люди помирали, щоб у них не було можливості заплатити ці тарифи? Вони сказали ні... Їм важливо не де ви берете гроші, а показати, що у вас є альтернативні джерела. Є декілька кроків наповнити країну грошима"

"Владі не вдалося досягнути значного прогресу в питанні домовленостей з МВФ в тарифному питанні. На початку жовтня Зеленський заявив, що МВФ вимагає від України встановлення ринкових цін на газ, що, за словами президента, означає збільшення тарифів", – коментують у КВУ.

7. "Є цивілізований спосіб прибрати президента – це закон про імпічмент"

Виконано. Дійсно, 10 вересня 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон про імпічмент президента.

8. "Що таке ДУСя, у якій купа підприємств? Потрібно, щоб такі держпідприємства були виставлені на приватизацію"

У процесі виконання. Так, у жовтні 2019 року указом президента перші п'ять об'єктів Державного управління справами були передані на приватизацію (зокрема, готель "Дніпро" в Києві).

9. "Звичайно ж потрібно продовжувати Мінський процес. Хотілося б його розширити. Його можна ретрансформувати. Додати туди представників США і Великобританії"

Не виконано. Адже США і Великобританія так і не приєдналися до Мінського процесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст і публіцист Віталій Портников заявив, що ситуація в Україні, яка сформувалася після президентських і парламентських виборів 2019 року, нагадує узурпацію влади невеликою групою осіб (мафії) на чолі з колишнім телевізійним актором Володимиром Зеленським. За його словами, водночас глава держави постійно бере на себе функції, не прописані в Конституції.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!