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18 травня • оновлено в 13:57
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Зеленському довіряють 57% українців, вважають його найкращим президентом 16% – опитування

  • Зеленському довіряють 57% громадян країни і не довіряють 37%

  • Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то за Зеленського проголосували б 39,3%

  • Третина опитаних оцінює перший рік правління Зеленського на відмінно або добре

  • Серед усіх президентів незалежної України найкращим вважають Леоніда Кучму

28.3т
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Рейтинг довіри серед політиків України, як і раніше, очолює президент Володимир Зеленський.

Згідно з результатами соціологічного опитування групи "Рейтинг", Зеленському довіряють 57% громадян країни і не довіряють 37%.

Як українці оцінюють перший рік правління Зеленського

Як українці оцінюють перший рік правління Зеленського

При цьому спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкова довіряють 25%, не довіряють – 33%, прем'єр-міністру Денису Шмигалю довіряють тільки 14%, а 39% – не довіряють.

Стосовно решти політиків помітно переважає недовіра, при цьому співголові фракції ОПЗЖ Юрію Бойку довіряють 25%, не довіряють – 57%, нардепу від "Голосу" Святославу Вакарчуку – 24% і 61% відповідно, лідеру фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко – 22% і 72%, експрезиденту Петру Порошенку – 20% і 76%.

Рейтинг Зеленського змінився: оприлюднено опитування після року президентства

ratinggroup.ua

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то 39,3% проголосували б за Зеленського (серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором).

При цьому 13,9% підтримали б Бойка, 13,3% – Порошенка, 8,6% – Тимошенко, 5,9% – лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка. Підтримка інших кандидатів нижча за 5%. Ще близько 8% – не визначилися.

Рейтинг Зеленського змінився: оприлюднено опитування після року президентства

ratinggroup.ua

Якби до другого туру сьогодні вийшли Зеленський і Порошенко, то 75% серед виборців підтримали б чинного президента, а 25% – Порошенка. Подібні результати були б і в разі виходу до другого туру Бойка або Тимошенко.

Рейтинг Зеленського змінився: оприлюднено опитування після року президентства

ratinggroup.ua

Третина опитаних оцінюють перший рік правління президента Зеленського на відмінно або добре, майже 40% – задовільно, близько третини – незадовільно або жахливо. Відносно гірші оцінки президенту Зеленському дали респонденти Сходу, жителі міст, літні опитані, виборці Порошенка і Бойка. Водночас молодь, жителі Півдня, Центру та Заходу дали відносно кращі оцінки.

Рейтинг Зеленського змінився: оприлюднено опитування після року президентства

ratinggroup.ua

Звільнення полонених і заручників, а також боротьба з коронавірусом – сфери, в яких опитані поставили найкращі оцінки за перший рік президента Зеленського. Відносно середні оцінки отримали такі сфери, як об'єднання країни, міжнародна політика, зміцнення обороноздатності, соціальний захист населення, оновлення кадрів у владі, реформування освіти.

Загалом серед всіх президентів незалежної України 20% вважають найкращим Леоніда Кучму. 16% відповіли, що найкращим президентом є Зеленський, 13% вважають, що найкращим був Леонід Кравчук, 12% – Порошенко, 9% – Віктор Янукович і тільки 6% – Віктор Ющенко. Водночас 14% відповіли, що жоден із них не був найкращим, ще 10% – не змогли відповісти.

Рейтинг Зеленського змінився: оприлюднено опитування після року президентства

ratinggroup.ua

Найчастіше Кучму і Януковича вибирали жителі південно-східних областей, Порошенка – жителі західно-центральних регіонів. Зеленського частіше вибирали молоді опитані, а Кравчука – старші.

Рейтинг Зеленського змінився: оприлюднено опитування після року президентства

ratinggroup.ua

Частіше як епоху розвитку в Україні опитані охарактеризували часи правління президентів Кучми і Зеленського. Як застій – роки правління Ющенка, занепад – період президентства Януковича і Порошенка.

Рейтинг Зеленського змінився: оприлюднено опитування після року президентства

ratinggroup.ua

Оцінки за цією шкалою мають свої чіткі регіональні відмінності. Так, жителі Сходу і Півдня частіше давали негативні оцінки, кажучи про роки правління президентів Ющенка і Порошенка. Натомість мешканці Заходу і Центру частіше оцінювали як занепад часи правління Януковича.

Опитування проводилося 12-13 травня серед 3000 респондентів по всій Україні, крім окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 1,8%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з опитуванням Центру Разумкова, рівень підтримки Володимира Зеленського становить 45%, хоча у другому турі виборів у квітні 2019 року за нього проголосували 73% виборців.

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Особи
Ігор Смешко Святослав Вакарчук Юрій Бойко Леонід Кравчук Віктор Янукович Віктор Ющенко Леонід Кучма Дмитро Разумков Денис Шмигаль Юлія Тимошенко Петро Порошенко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
президент опрос
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