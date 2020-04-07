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7 квітня • оновлено в 17:59
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Зеленського закликали пояснити, чи мав Єрмак директиви підписати протокол у Мінську

1.7т
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Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що президент україни Володимир Зеленський має оприлюднити директиви щодо підписання в Мінську рішення про створення так званої координаційної ради з представниками ОРДЛО.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. Вона звернулася до президента та нагадала про регламент підписання міжнародних договорів.

"Пане президенте Володимир Зеленський. Можливо я вас здивую, але в Україні існує законодавство, яке регламентує підписання міжнародних договорів та участь у заходах міжнародного характеру. Лише президент, прем’єр-міністр та міністр закордонних справ можуть це здійснювати без спеціальних повноважень, затверджених директив, вказівок та техзавдання. Я вимагаю оприлюднення їх щодо підписання сумнозвісного протоколу в Мінську" , – наголосила Климпуш-Цинцадзе

"Це зашкодило Україні": Зеленського закликали пояснити, чи мав Єрмак директиви підписати протокол у Мінську

"Ваш голова офісу може скільки завгодно розповідати, що створення Консультативної ради з бандитами ОРДЛО має декларативний характер і не передбачає настання правових наслідків, але це відверта брехня", – додала Климпуш-Цинцадзе.

Вона наголосила, що дії глави Офісу президента зашкодили позиції України і підкріпили тези російської пропаганди.

"Своїм вибриком ОПУ не лише обурив українське суспільство, а і здивував наших партнерів по нормандському формату, які, видно, не були поінформовані про створення цієї ради та, відповідно, відмовились від участі у її формуванні. Своїм вибриком ОПУ зруйнував головну ідею Мінської групи як місця перемовин України з агресором та підтвердив головні ідеологеми Москви щодо внутрішнього конфлікту в Україні", – підкреслила політикиня.

Вона звернулася до Зеленського із закликом усвідомити реальну ситуацію в країні.

"Я прошу, щоб ви нарешті зрозуміли прості речі:

  • У нас не громадянська війна.

  • Нам не треба платформи примирення імені Сівохо чи імені Єрмака.

  • У нас війна з РФ.

  • Нам не потрібен мир за будь-яку ціну.

  • Нам не потрібен мир на умовах агресора.

  • Нам не потрібен мир, щоби просто хтось одягнув на себе корону миротворця", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Андрій Єрмак Володимир Зеленський Іванна Климпуш-Цинцадзе
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
почему она еще не с кулеметом на передовой?
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