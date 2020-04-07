"Це зашкодило Україні": Зеленського закликали пояснити, чи мав Єрмак директиви підписати протокол у Мінську

Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що президент україни Володимир Зеленський має оприлюднити директиви щодо підписання в Мінську рішення про створення так званої координаційної ради з представниками ОРДЛО.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. Вона звернулася до президента та нагадала про регламент підписання міжнародних договорів.

"Пане президенте Володимир Зеленський. Можливо я вас здивую, але в Україні існує законодавство, яке регламентує підписання міжнародних договорів та участь у заходах міжнародного характеру. Лише президент, прем’єр-міністр та міністр закордонних справ можуть це здійснювати без спеціальних повноважень, затверджених директив, вказівок та техзавдання. Я вимагаю оприлюднення їх щодо підписання сумнозвісного протоколу в Мінську" , – наголосила Климпуш-Цинцадзе

"Ваш голова офісу може скільки завгодно розповідати, що створення Консультативної ради з бандитами ОРДЛО має декларативний характер і не передбачає настання правових наслідків, але це відверта брехня", – додала Климпуш-Цинцадзе.

Вона наголосила, що дії глави Офісу президента зашкодили позиції України і підкріпили тези російської пропаганди.

"Своїм вибриком ОПУ не лише обурив українське суспільство, а і здивував наших партнерів по нормандському формату, які, видно, не були поінформовані про створення цієї ради та, відповідно, відмовились від участі у її формуванні. Своїм вибриком ОПУ зруйнував головну ідею Мінської групи як місця перемовин України з агресором та підтвердив головні ідеологеми Москви щодо внутрішнього конфлікту в Україні", – підкреслила політикиня.

Вона звернулася до Зеленського із закликом усвідомити реальну ситуацію в країні.

"Я прошу, щоб ви нарешті зрозуміли прості речі:

У нас не громадянська війна.

Нам не треба платформи примирення імені Сівохо чи імені Єрмака.

У нас війна з РФ.

Нам не потрібен мир за будь-яку ціну.

Нам не потрібен мир на умовах агресора.

Нам не потрібен мир, щоби просто хтось одягнув на себе корону миротворця", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня домовилися про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО. У протоколах Росія у статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

54 нардепи від "Слуги народу" виступили проти створення консультативного органу з ОРДЛО.

25 березня на засіданні ТКГ у Мінську планувалося підписання документа про створення консультативної ради, однак через карантин підписання було перенесене.

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