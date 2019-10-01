"Зеленського тягнуть в інший бік": Данилюк вперше прокоментував відставку

Звільнений із посади секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що пішов у відставку через небажання брати участь у "підкилимних іграх деяких персонажів".

Своєю позицією поділився він у коментарі "Гордону". Данилюк запевнив, що це була його ініціатива.

"Я запропонував президенту кілька варіантів, щоб виправити ситуацію, але до єдиної позиції ми не дійшли. Хоча взаємини у нас залишилися конструктивними. Не виключаю, що буду йому допомагати, консультувати. Все ж таки я підтримував його від самого початку кампанії, тому бажаю йому успіху", – висловився Данилюк.

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Данилюк назвав причину відставки 112 Україна

Екссекретар РНБО заявив, що поки не визначився, чим займатиметься далі. "Надходять пропозиції, зазвичай пов'язані з бізнесом. Щоправда, вони переважно з інших країн, а мені цікаво попрацювати в Україні. Думаю, це буде незалежна платформа. На цьому етапі, мені здається, так буде правильно", – зазначив він.

Крім того, Данилюк висловився про представників нової влади в Україні і зробив попередження президенту Володимиру Зеленському.

"У цій команді є різні люди, є ті, кого я підтримую, а є такі, кого не підтримую. Тому, коли кажуть "влада", я їх розділяю. В усіх різний рівень досвіду. У багатьох із тих, хто прийшов, не вистачає професіоналізму. Це системна проблема, яка несе ризик. Я сподіваюся, що будуть зроблені висновки і президент проведе коригування. Незважаючи на те, що його тягнуть в інший бік. Інакше будуть проблеми. Від його команди багато чекають. І якщо ці великі очікування не реалізуються, всі отримають серйозну психологічну травму. І не тільки. Час дуже цінний. Зараз важливий період – інші країни відвертаються від України, займаючись своїми проблемами", – пояснив він.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL першим повідомив про те, що Олександр Данилюк написав заяву на звільнення з посади. Пізніше цю інформацію підтвердили в Офісі президента і сам секретар РНБО.

30 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Данилюка.

Як стверджують наші джерела, Данилюк має намір стати послом України у Великобританії або США, про що раніше писали у ЗМІ.

Водночас джерела "Української правди" повідомляють, що Данилюк написав заяву у зв'язку з конфліктом з главою Офісу президента Андрієм Богданом.

За даними OBOZREVATEL, тепер саме Богдан претендує на посаду секретаря РНБО, щоб "піти в тінь" після скандалів навколо його особи.

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