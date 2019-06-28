Зеленського розгромили в мережі через флешмоб з нагоди Дня Конституції

Президент України Володимир Зеленський 28 липня до Дня Конституції оголосив флешмоб, через що зазнав критики в соціальних мережах.
У своєму Facebook глава держави оприлюднив відеозвернення до українців з нагоди свята.
"Нещодавно на "Книжковому Арсеналі" журналісти мене запитали – як вважаєте, яку книгу повинен прочитав кожен українець? Відповідь була очевидною – це Конституція України. Я дуже хочу, щоб ми любили День Конституції не тільки за те, що це черговий вихідний і можна поїхати за місто на шашлички. Тому давайте всі собі пообіцяємо знати нашу Конституцію, а головне - дотримуватися і поважати", – заявив Зеленський.
Президент запропонував всій Україні флешмоб #мояулюбленастаття – записати коротке відео та розповісти про одну зі статей Конституції України. Він почав з себе: "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, стаття 3 Конституції України".
Багато інтернет-користувачі різко відреагували на ініціативу Зеленського, нагадавши йому про порушення Основного закону:
"Ну твою любимую мы уже поняли. Ты с нее начал нарушать"
"Убоге видовище"
"С той Конституцией над которой вы недавно надругались?"
"Конституцію поважати потрібно, а не затоптувати, бо взяли на себе непосильну ношу гаранта..."
"Поклав на Конституцію, як на рояль, а потім поздоровляє... Лицемір"
"Президент инсты и ФБ, выйди из соцсетей и не сливай страну"
"Єдиним джерелом влади є народ, а не 95й квартал".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп Борислав Береза різко осадив Володимира Зеленського через Росію.
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