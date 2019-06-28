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Зеленського розгромили в мережі через флешмоб з нагоди Дня Конституції

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Президент України Володимир Зеленський 28 липня до Дня Конституції оголосив флешмоб, через що зазнав критики в соціальних мережах.

У своєму Facebook глава держави оприлюднив відеозвернення до українців з нагоди свята.

"Нещодавно на "Книжковому Арсеналі" журналісти мене запитали – як вважаєте, яку книгу повинен прочитав кожен українець? Відповідь була очевидною – це Конституція України. Я дуже хочу, щоб ми любили День Конституції не тільки за те, що це черговий вихідний і можна поїхати за місто на шашлички. Тому давайте всі собі пообіцяємо знати нашу Конституцію, а головне - дотримуватися і поважати", – заявив Зеленський.

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Президент запропонував всій Україні флешмоб #мояулюбленастаття – записати коротке відео та розповісти про одну зі статей Конституції України. Він почав з себе: "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, стаття 3 Конституції України".

Багато інтернет-користувачі різко відреагували на ініціативу Зеленського, нагадавши йому про порушення Основного закону:

"Ну твою любимую мы уже поняли. Ты с нее начал нарушать"

"Убоге видовище"

"С той Конституцией над которой вы недавно надругались?"

"Конституцію поважати потрібно, а не затоптувати, бо взяли на себе непосильну ношу гаранта..."

"Поклав на Конституцію, як на рояль, а потім поздоровляє... Лицемір"

"Президент инсты и ФБ, выйди из соцсетей и не сливай страну"

"Єдиним джерелом влади є народ, а не 95й квартал".

Зеленського розгромили в мережі через флешмоб з нагоди Дня Конституції
Зеленського розгромили в мережі через флешмоб з нагоди Дня Конституції
Зеленського розгромили в мережі через флешмоб з нагоди Дня Конституції
Зеленського розгромили в мережі через флешмоб з нагоди Дня Конституції

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп Борислав Береза різко осадив Володимира Зеленського через Росію.

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Тема
День Конституції України
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Яке ж воно ..... блазень одним словом.Сором,тай годі.
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Serov Oleg
Serov Oleg
Сохар Лидия, шо,фурия,скучаешь по шоколадной ворюге?
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Golan Sim
Golan Sim
".. Тiльки так усi нашi вороги усвiдомять, що ми, українцi, є сама розумна та заможнiйша нацiя в свiтi..", - Парубiй.))
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Конституция не узнала нового гаранта - богатым будет.
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