Зеленського оточує багато людей, які працюють на Росію, – Смешко

Президента України Володимира Зеленського оточує багато людей, які нібито працюють на Росію.

Таку заяву зробив колишній глава СБУ і лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко в інтерв'ю Дмитрові Гордону, опублікованому в понеділок, 19 жовтня.

За його словами, у Зеленського є проблеми з підбором кадрів і "президент не розуміє, які головні критерії повинні бути під час кадрового відбору".

"Коли тобі створюють комфорт, коли тобі весь час говорять комфортні речі – це перший сигнал, червона лампочка, що поруч із тобою людина, яка тобі добра не бажає. Тут гра. Тебе просто водять і роблять ширмою для своїх справ", – вважає він.

Водночас Смешко відмовився відповісти, хто саме з оточення Зеленського може працювати на Росію, додавши, що такі люди точно є серед народних депутатів.

"Їх вистачає. Уся ця інформація є в Службі безпеки нашій. Президент тільки кнопочку натисне – йому всю інформацію принесуть. [А чому не натискає?] Це питання до Володимира Зеленського, не до мене", – додав політик.

Як писав OBOZREVATEL, недавно депутатка Європарламенту Віола фон Крамон заявила, що в "Слузі народу" є багато нардепів, які допомагають окупації РФ і підривають демократію.