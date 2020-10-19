Зеленського оточує багато людей, які працюють на Росію, – Смешко
Ексглава СБУ заявив, що президент не вміє підбирати кадри
Політик відмовився називати імена "агентів Росії"
Але Смешко заявив, що Зеленський легко може отримати інформацію про цих людей
Президента України Володимира Зеленського оточує багато людей, які нібито працюють на Росію.
Таку заяву зробив колишній глава СБУ і лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко в інтерв'ю Дмитрові Гордону, опублікованому в понеділок, 19 жовтня.
За його словами, у Зеленського є проблеми з підбором кадрів і "президент не розуміє, які головні критерії повинні бути під час кадрового відбору".
"Коли тобі створюють комфорт, коли тобі весь час говорять комфортні речі – це перший сигнал, червона лампочка, що поруч із тобою людина, яка тобі добра не бажає. Тут гра. Тебе просто водять і роблять ширмою для своїх справ", – вважає він.
Водночас Смешко відмовився відповісти, хто саме з оточення Зеленського може працювати на Росію, додавши, що такі люди точно є серед народних депутатів.
"Їх вистачає. Уся ця інформація є в Службі безпеки нашій. Президент тільки кнопочку натисне – йому всю інформацію принесуть. [А чому не натискає?] Це питання до Володимира Зеленського, не до мене", – додав політик.
Як писав OBOZREVATEL, недавно депутатка Європарламенту Віола фон Крамон заявила, що в "Слузі народу" є багато нардепів, які допомагають окупації РФ і підривають демократію.