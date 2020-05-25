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25 травня • оновлено в 11:07
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Зеленського могли усунути перед виборами, всі боялися за його життя – Трофімов

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Президента України Володимира Зеленського могли усунути перед виборами глави держави навесні 2019 року.

Цю інформацію підтвердив в інтерв'ю Дмитру Гордону перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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"За його життя боявся. І не тільки я", – зізнався він.

При цьому сам Зеленський, за словами Трофімова, був спокійний.

"Принаймні я ніколи не спостерігав у нього якогось "ой, боюсь". Він скоріше думав про те, як впоратися з цим викликом, а не про те, що є якась загроза. Все-таки коли вже ти приймаєш якесь рішення, знову ж таки, повинен рухатися", – зазначив заступник голови ОПУ.

Він вважає, що чутки про замах на Зеленського запускали навмисно.

"Швидше за все, це були чутки, покликані якось дестабілізувати ситуацію. Можливо, розхитати команду, може, його внутрішнє хвилювання посилити – і чекати якихось кроків необачних, а в цей момент якось підхоплювати і модерувати ситуацію", – припустив Трофімов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні 2019 року в ЗМІ з'являлася інформація про можливий замах на Володимира Зеленського. Тоді біля його котеджу на Київщині були затримані озброєні злочинці.

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Особи
Сергій Трофімов Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Офіс президента президент
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