Президент України Володимир Зеленський звільнив депутата партії "Слуга народу" Гео Лероса з посади позаштатного радника.

Відповідний указ №100 / 2020 опублікований на сайті глави держави. "Увільнити Лероса Гео Багратовича від виконання обов'язків Радника Президента України (поза штатом)", – йдеться в тексті указу.

Як стверджує журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook, причиною цього стало інтерв'ю нардепа виданню "Цензор.НЕТ", в якому він розкритикував дії близьких до президента людей.

Зеленський звільнив Лероса з посади позаштатного радника

Зокрема, Лерос піддав критиці підписання главою ОП Андрієм Єрмаком документа про можливе створення на переговорах в Мінську консультативної групи, до якої увійдуть "представники ОРДЛО".

Також Лерос критикував ініціативи позаштатного радника секретаря РНБО Сергія Сивохо щодо примирення на Донбасі і заявив про наявність в оточенні Зеленського тих, хто його "підставляє". На думку, Бутусова, Зеленський звільнив нардепа з посади тому, що йому не сподобалася його порада.

"Найняв радника, отримав пораду – не сподобалося, звільнив радника. Радити треба тільки те, що подобається президенту. Поганий сигнал. Зеленський відкинув всі дуже розумні аргументи Лероса і тепер загроза підписання Консультативної ради зростає. Це реально небезпечно для держави", – зазначив Бутусов .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутати партії "Слуга народу" звернулися до секретаря РНБО Олексія Данілову з проханням звільнити його радника Сергія Сивохо.

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