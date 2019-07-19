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Зеленський звільнив одинадцять послів України: повний список

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Президент України Володимир Зеленський випустив ряд розпоряджень, згідно з якими було звільнено одинадцять послів України.

Відповідні укази були опубліковані на сайті Адміністрації президента 19 липня.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Згідно з указом №540/2019 був звільнений Валерій Чалий з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Антигуа і Барбуда та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Тринідад і Тобаго.

Згідно з указом №539/2019 був звільнений Ярослав Коваль з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Марокко.

Згідно з указом №538/2019 був звільнений Тарас Кузьмич з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Південно-Африканській Республіці.

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Згідно з указом №537/2019 був звільнений Валерій Александрук з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Нігерія, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Гана, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Бенін та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сьєрра-Леоне.

Згідно з указом №536/2019 був звільнений Петро Литвин з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Вірменія.

Згідно з указом №535/2019 був звільнений Олексій Шовкопляс з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Соціалістичній Республіці В'єтнам та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Камбоджа.

Згідно з указом №534/2019 був звільнений Борис Гуменюк з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кіпр.

Згідно з указом №533/2019 був звільнений Валентин Шевальов з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Туркменістані.

Згідно з указом №532/2019 була звільнена Тетяна Іжевська з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України у Ватикані та Надзвичайного і Повноважного Посла України при Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти.

Згідно з указом №531/2019 був звільнений Юрій дюдини з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Аргентинській Республіці, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Парагвай, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Східній Республіці Уругвай та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Чилі.

Згідно з указом №530/2019 був звільнений Сергій Пасько з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Йорданському Хашимітському Королівстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський звільнив двох голів райадміністрацій Києва. Також Зеленський звільнив 21 главу районних державних адміністрацій (РДА).

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Serov Oleg
Serov Oleg
чалого сразу за хобот и в тюрьму..или,как там на свиной-за грати,штоль?
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Кварталовцев -95 необходимо работой обеспечить!! Будут по всему миру концерты давать под дипломатическим прикрытием!
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Ло хлы! Все на канал Россия смотреть правду Оливера Стоуна о ваших преступлениях перед людьми.
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