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Зеленський звільнив начальника управління СБУ, який заборонив в’їзд до України московському пропагандисту Шувалову

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26 червня, до Києва намагався повернутися скандально відомий російський політтехнолог, близький соратник Віктора Медведчука і колишній керівник так званої "фабрики темників" Ігор Шувалов.

Після того, як СБУ заблокувала його в’їзд до України, президент Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки Данила Доценка. Про це "Обозревателю" повідомили джерела в правоохоронних органах.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

InfoFakt

Шувалов прилетів до Борисполя рейсом 5126 "Барселона-Київ". Під час проходження паспортного контролю виявилося, що його прізвище фігурує в базах даних осіб, які становлять небезпеку для країни. Тому СБУ та прикордонна служба не дозволили Шувалову перетнути державний кордон.

Ігор Шувалов

Ігор Шувалов

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Практично відразу після цього інциденту президент Зеленський підписав указ про звільнення з посади начальника департаменту СБУ Данила Доценка. Як повідомили наші джерела, саме він курував діяльність Служби, пов’язаної із обмеженням права на в’їзд до України іноземців, які становили небезпеку для держави або займалися підривною діяльністю.

До президента Зеленського про повернення російського пропагандиста Ігоря Шувалова звертався Віктор Медведчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін підтримав запропонованих президентом Зеленським 8 голів ОДА. Один з них – Андрій Андрейчиков (Одеська ОДА) – був помічений на постачанні металобрухту в невизнане Придністров'я та на співпраці із сепаратистами.

А Михайло Бно-Айріян (Київська ОДА) – працював в уряді Миколи Азарова і навчався в університеті з лідером партії "Слуга народу" Дмитром Разумковим.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
СБУ
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
І де наш А.Білецький з його НАЦ.корпусом? чому він же не стояв під судом,коли дівчинку,що вийшла сміливиця на одиночний пікет в Рівному,обвинуватили...в порушенні закону "Про Безпеку державних інституцій"? Що,обмочили штанці?
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Михайлов Алексей
Михайлов Алексей
Гестапо СБУ боится что начнуться расследования их зверств...
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Anin Georgij
Anin Georgij
Какие это ваши источники в СБУ? Все на уровне домыслов, догадок, ничего конкретного. Замена большинства начальников департаментов СБУ естественная процедура после избрания нового президента и исключительно его право согласно закона.
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