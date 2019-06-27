Зеленський звільнив начальника управління СБУ, який заборонив в’їзд до України московському пропагандисту Шувалову

26 червня, до Києва намагався повернутися скандально відомий російський політтехнолог, близький соратник Віктора Медведчука і колишній керівник так званої "фабрики темників" Ігор Шувалов.

Після того, як СБУ заблокувала його в’їзд до України, президент Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки Данила Доценка. Про це "Обозревателю" повідомили джерела в правоохоронних органах.

Володимир Зеленський InfoFakt

Шувалов прилетів до Борисполя рейсом 5126 "Барселона-Київ". Під час проходження паспортного контролю виявилося, що його прізвище фігурує в базах даних осіб, які становлять небезпеку для країни. Тому СБУ та прикордонна служба не дозволили Шувалову перетнути державний кордон.

Ігор Шувалов Громадське телебачення

Практично відразу після цього інциденту президент Зеленський підписав указ про звільнення з посади начальника департаменту СБУ Данила Доценка. Як повідомили наші джерела, саме він курував діяльність Служби, пов’язаної із обмеженням права на в’їзд до України іноземців, які становили небезпеку для держави або займалися підривною діяльністю.

До президента Зеленського про повернення російського пропагандиста Ігоря Шувалова звертався Віктор Медведчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін підтримав запропонованих президентом Зеленським 8 голів ОДА. Один з них – Андрій Андрейчиков (Одеська ОДА) – був помічений на постачанні металобрухту в невизнане Придністров'я та на співпраці із сепаратистами.

А Михайло Бно-Айріян (Київська ОДА) – працював в уряді Миколи Азарова і навчався в університеті з лідером партії "Слуга народу" Дмитром Разумковим.

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