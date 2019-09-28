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28 вересня • оновлено в 18:36
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Зеленський звільнив із військової служби ексзаступника голови СБУ: що відомо

3.2т Читати матеріал російською

Колишній перший заступник голови Служби безпеки України, генерал-лейтенант Павло Демчина звільнений із військової служби.

Відповідний указ № 719/2019 від 28 вересня підписав президент Володимир Зеленський. Текст документа оприлюднила прес-служба Офісу президента.

Уточнюється, що Демчину звільнили у зв'язку з проведенням організаційних заходів. Таким чином він перейшов у запас СБУ з правом носіння військової форми.

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Нагадаємо, перший заступник глави СБУ Павло Демчина подав у відставку 17 травня. Наступного дня тодішній президент України Петро Порошенко звільнив його.

Павло Демчина

Павло Демчина

УП

Текст указу

Текст указу

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, НАБУ розслідувало можливе незаконне збагачення і зловживання службовим становищем Павлом Демчином.

Пізніше Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження через розголошення Демчині відомостей досудового розслідування.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
звільнення військових Служба безпеки України
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70rus xxx
70rus xxx
До выборов не один селюк не хрюкнул в сторону Поросенко и компании.И вдруг,они враги народа.Да,крепко совок засел в мозгах шумеров.
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
бл , валяюсь ,отказник , дезиртир ??? и оно увольняет с военной службы ((... бл ,..."так мы до клопов доебемся."...((((
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Метла метёт..... Зачистка порохоботов- коррупционеров!
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