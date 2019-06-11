Зеленський звільнив 15 губернаторів і 6 регіональних керівників СБУ: хто вони

У вівторок, 11 червня, президент України Володимир Зеленський звільнив 15 глав обласних державних адміністрацій та начальників управлінь СБУ у п'яти областях.

Про це на брифінгу 11 червня у Києві заявив заступник глави адміністрації президента України Руслан Рябошапка.

"Сьогодні надійшла перша частина подань з Кабінету міністрів на звільнення керівників обласних державних адміністрацій. Отже, звільнені глава Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Одеської, де усунений від виконання обов'язків в.о. глави, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської облдержадміністрацій", — повідомив він.

При цьому у 12 з 15 цих областей глав ОДА звільнили, а в Одеській, Полтавській та Херсонській, де раніше були в.о. глав облдержадміністрацій, вони усунені. У тих ОДА, де глав звільнили, призначать виконувачів обов'язків.

Відповідні укази з'явилися на сайті Адміністрації президента України. Всі документи датовані 11 червня.

Згідно з указами президента, звільнені із їхніх посад: Олександр Савченко (голова Волинської ОДА), Олександр Куць (глава Донецької ОДА), Геннадій Москаль (глава Закарпатської ОДА), Костянтин Бриль (глава Запорізької ОДА), Олег Гончарук (голова Івано-Франківської ОДА) , Олександр Терещук (глава Київської ОДА), Сергій Кузьменко (голова Кіровоградської ОДА), Олег Синютка (голова Львівської ОДА), Олексій Савченко (глава Миколаївської ОДА), Микола Клочко (голова Сумської ОДА), Степан Барна (голова Тернопільської ОДА), Вадим Лозовий (глава Хмельницької ОДА), Олександр Мисник (голова Чернігівської ОДА).

Водночас Рябошапка не назвав главу Донецької обладміністрації, щодо кандидатури якого є згода Кабміну.

Також призначено в.о. глав ОДА: Чернігівська — Наталія Романова, Хмельницька — Володимир Кальніченко, Тернопільська — Іван Крисак, Сумська — Вадим Акперов, Миколаївська — В'ячеслав Боня, Львівська — Ростислав Замлинський, Кіровоградська — Сергій Коваленко, Київська — В'ячеслав Кучер, Івано-Франківська — Марія Савка, Запорізька — Елла Слепян, Закарпатська — Іван Дуран, Волинська — Олександр Киричук.

Також глава держави звільнив начальників Управлінь Служби безпеки України у п'яти областях.

"Ухвалене рішення про звільнення п'яти керівників регіональних управлінь Служби безпеки України, які відзначилися, грубо кажучи, у негативному плані в сенсі явища, пов'язаного із контрабандою", — додав Рябошапка.

Він уточнив, що Зеленський підписав укази про звільнення начальників Управлінь СБУ в Одеській області Олександра Довженка, у Львівській області Олександра Ткачука, у Вінницькій області Олега Зозулі, у Закарпатській області Володимира Пахнюка і в Чернівецькій області Руслана Сторожука.

Посад позбавили і заступників глави Служби безпеки Олега Фролова і Владислава Косинського. За словами Рябошапки, причиною стала їх причетність до протиправних діянь, зокрема, які відбувалися під час виборчої кампанії на президентських виборах.

Заступник глави АП пообіцяв, що дії останніх будуть розглянуті в процесуальному порядку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський звільнив главу Державного управління справами і призначив йому тимчасову заміну.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!