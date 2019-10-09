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10 жовтня • оновлено в 05:02
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Нідерланди виступили проти України через МН17: Зеленський зустрівся з міністром країни

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Президент України Володимир Зеленський у середу, 9 жовтня, зустрівся з міністром закордонних справ Королівства Нідерланди Стефом Блоком.

Глава держави подякував Нідерландам за незмінну позицію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, неухильне дотримання режиму санкцій Європейського Союзу щодо РФ, невизнання незаконної анексії українського Криму Росією, передає пресслужба Офісу президента.

Зеленський поінформував співрозмовника про ситуацію з безпекою на Донбасі, а також про зусилля, спрямовані на припинення бойових дій.

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Нідерланди виступили проти України через МН17: Зеленський зустрівся з міністром країни

president.gov.ua

Було обговорено питання співпраці сторін щодо завершення розслідування та проведення судового процесу у справі про збиття літака рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній".

Також ішлося про взаємодію країн у рамках реалізації курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Блок у свою чергу підтвердив наявність значного інтересу нідерландського бізнесу до нарощування інвестиційної співпраці, а також зазначив готовність уряду Нідерландів продовжувати підтримку України на шляху реалізації структурних реформ.

Нідерланди виступили проти України через МН17: Зеленський зустрівся з міністром країни

president.gov.ua

Нагадаємо, 8 жовтня парламент Нідерландів проголосував за додаткове розслідування ролі України в катастрофі рейсу МН17 у 2014 році на Донбасі.

При цьому Стеф Блок висловив думку, що "законних підстав" для розслідування немає. За його словами, складність полягає в тому, що для цього буде потрібна "співпраця не тільки з боку України, але й із боку Росії".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.

  • Слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.

  • Установка "Бука" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, яким її перевозили.

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
політика Офіс президента Боїнг МН17
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Федоров Федор
Федоров Федор
"По его словам, сложность заключается в том, что для этого потребуется "сотрудничество не только со стороны Украины, но и со стороны России"......А в чем трудность? Трудность в том, что информация от России игнорируется по каким то причинам.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Федоров Федор, Переговоры диспетчеров: Днепр-Боинг, Днепр-Ростов, Ростов -Днепр, Боинг-Днепр, переданы голландцам в сентябре 14 года. Об этом упоминается в докладе следственной группы. Если память не отшибло -14-15 страницы .
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Федоров Федор
Федоров Федор
Злопыхатель Вежливый, например данные по ракете и журналы с записями о ней, которые Нидерланды почему-то не захотели проверять на подлинность. Данные о том, что диспетчер пропала и записи разговоров. Да много там чего интересного, на что следствие должно дать ответы, но оно это тупо игнорирует
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Настанет все таки тот день когда Украину привлекут к ответственности за сбитый самолет
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Pyankovsky Alexey, Лёх, а Лёх, ты вроде на дурака не похож. Кто говорит что бабуины дыры и скрепонутые целенаправленно и злонамеренно сбивали Боинг. Я в это никогда не верил. Охотились за Украинским АН-26. Тем более ,что до этого, сбили несколько Украинских самолётов. Азарт охотника. Увидели цель и влупили. НО, отазка, типа, прАстИтИ лоханулись ,не катит .
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Злопыхатель Вежливый, если мозги ещё есть, подумай, кому это было выгодно. Днр? России??? Нет. Выгодно только хохлам, точнее, их хозяевам из сша
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