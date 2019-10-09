Нідерланди виступили проти України через МН17: Зеленський зустрівся з міністром країни

Президент України Володимир Зеленський у середу, 9 жовтня, зустрівся з міністром закордонних справ Королівства Нідерланди Стефом Блоком.

Глава держави подякував Нідерландам за незмінну позицію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, неухильне дотримання режиму санкцій Європейського Союзу щодо РФ, невизнання незаконної анексії українського Криму Росією, передає пресслужба Офісу президента.

Зеленський поінформував співрозмовника про ситуацію з безпекою на Донбасі, а також про зусилля, спрямовані на припинення бойових дій.

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Було обговорено питання співпраці сторін щодо завершення розслідування та проведення судового процесу у справі про збиття літака рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній".

Також ішлося про взаємодію країн у рамках реалізації курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Блок у свою чергу підтвердив наявність значного інтересу нідерландського бізнесу до нарощування інвестиційної співпраці, а також зазначив готовність уряду Нідерландів продовжувати підтримку України на шляху реалізації структурних реформ.

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Нагадаємо, 8 жовтня парламент Нідерландів проголосував за додаткове розслідування ролі України в катастрофі рейсу МН17 у 2014 році на Донбасі.

При цьому Стеф Блок висловив думку, що "законних підстав" для розслідування немає. За його словами, складність полягає в тому, що для цього буде потрібна "співпраця не тільки з боку України, але й із боку Росії".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.

Установка "Бука" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, яким її перевозили.

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