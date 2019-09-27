Зеленський зустрівся з Генсеком ООН: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку (США) зустрівся з Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.

Під час зустрічі глава держави подякував за гуманітарну підтримку українців, які постраждали від російської агресії. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Також під час бесіди з Гутеррішем, Зеленський закликав ООН здійснювати активну роботу з моніторингу порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

Зустрічі Зеленського і Гутерріша ОПУ

Зустрічі Зеленського і Гутерріша ОПУ

Зустрічі Зеленського і Гутерріша ОПУ

Зустрічі Зеленського і Гутерріша ОПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеленський прокоментував перші зустрічі зі світовими лідерами на полях Генеральної асамблеї ООН у вівторок, 24 вересня. Він запевнив, що в Києва будуть "круті відносини".

З'явилося відео гучної промови Зеленського в ООН.

Росія влаштувала істерію через виступи Зеленського в ООН

Так, президент поспілкувався з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом і розповів про подальшу співпрацю з альянсом.

Також Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте. Вони обговорили інвестиційну політику і зійшлися на думці, що санкції проти Росії мають бути продовжені.

Глава України зустрівся з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Головною темою їхньої розмови стала ситуація на Донбасі. Меркель висловила повну підтримку Україні.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!