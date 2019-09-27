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27 вересня • оновлено в 19:00
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Зеленський зустрівся з Генсеком ООН: про що говорили

2.2т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку (США) зустрівся з Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.

Під час зустрічі глава держави подякував за гуманітарну підтримку українців, які постраждали від російської агресії. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Також під час бесіди з Гутеррішем, Зеленський закликав ООН здійснювати активну роботу з моніторингу порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

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Зустрічі Зеленського і Гутерріша

Зустрічі Зеленського і Гутерріша

ОПУ

Зустрічі Зеленського і Гутерріша

Зустрічі Зеленського і Гутерріша

ОПУ

Зустрічі Зеленського і Гутерріша

Зустрічі Зеленського і Гутерріша

ОПУ

Зустрічі Зеленського і Гутерріша

Зустрічі Зеленського і Гутерріша

ОПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Зеленський прокоментував перші зустрічі зі світовими лідерами на полях Генеральної асамблеї ООН у вівторок, 24 вересня. Він запевнив, що в Києва будуть "круті відносини".

  • З'явилося відео гучної промови Зеленського в ООН.

  • Росія влаштувала істерію через виступи Зеленського в ООН

  • Так, президент поспілкувався з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом і розповів про подальшу співпрацю з альянсом.

  • Також Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте. Вони обговорили інвестиційну політику і зійшлися на думці, що санкції проти Росії мають бути продовжені.

  • Глава України зустрівся з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Головною темою їхньої розмови стала ситуація на Донбасі. Меркель висловила повну підтримку Україні.

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Особи
Антоніу Гутерреш Володимир Зеленський
Місце
США Нью Йорк
Тег
ООН
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70rus xxx
70rus xxx
Не читал,но догадываюсь.ЗЕ-господин,дай денех,Генсек-Вова,ПНХ.ЗЕ-спасибо,добрый человек.Как то так.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Во время встречи глава государства поблагодарил, призвал ... А говорили то о чём?
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Странно, тут пишут о том, что Россия устроила истерию, а мне вообще на глаза информация о его выступлении не встречалась. Какая-то незаметная истерия. И видимо, только в воображении укро СМИ. Ну, или они ток шоу смотрят. Но так это на то и шоу, чтобы фонтанировать эмоциями, какое отношение это имеет к реальности? Тем более, что ныл о все то же самое, что и Петруха. Ничего нового, и всем давно надоело.
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филипп филипыч
филипп филипыч
Kirlackaj Viola, причём эти ток шоу одни упоротые и смотрят))
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