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19 вересня • оновлено в 11:10
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Зеленський вперше зустрінеться з Трампом: названі час і місце

5.2т Читати матеріал російською

Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа відбудеться в кінці вересня у Нью-Йорку.

Анонс переговорів глав держав з'явився на офіційному сайті Білого дому. Зазначається, що угода про зустріч була досягнута в результаті телефонної розмови Зеленського і віцепрезидента США Майка Пенса.

"Віцепрезидент обговорив майбутню зустріч президента Трампа з президентом Зеленським на наступному тижні (з 23 вересня. – Ред.) на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Віцепрезидент підтвердив незмінну прихильність США суверенітету і територіальній цілісності України", – наголошується у заяві.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Дональд Трамп і Володимир Зеленський

У Білому домі також подякували Офісу президента за "сміливі дії у боротьбі з корупцією за допомогою законодавчих реформ".

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74-а сесія Генасамблеї ООН стартувала 17 вересня і триватиме до 18 жовтня. У її межах, зокрема, обговорюватимуть підтримання міжнародного миру.

Як писав OBOZREVATEL, зустріч Трампа і Зеленського була запланована на 1 вересня, проте американський лідер скасував поїздку до Варшави через ураган, який насувався на Флориду.

Планувалося, що Трамп і Зеленський під час зустрічі обговорять протидію агресії РФ в Україні і майбутній візит глави української держави у США.

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
Тег
ООН
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ну поговорять п'ять хвилин, вони погоди не зіграють
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Serov Oleg
Serov Oleg
5минут всего за $500.000
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Ну, хотя бы с Трампом встретиться, раз Путин откровенно игнорирует этого клоуна.
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