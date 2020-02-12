Головна Новини
12 лютого • оновлено в 13:32
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський зустрінеться з Путіним: в ОП зробили заяву

Читати матеріал російською

В Офісі президента не виключили додаткової зустрічі президента України Володимира Зеленського та глави Росії Володимира Путіна до "нормандської зустрічі", яка намічена на квітень.

Про це заявив новий керівник ОП Андрій Єрмак під час свого першого брифінгу на посаді 12 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця екрана).

Новини
"Україна – в топі": Єрмак назвав головні цілі ОП

"Це рішення ухвалюватиме президент. Якщо він буде бачити, що ця зустріч є необхідною, вона може стати кроком до отримання справжіх результатів від переговорів у "нормандському форматі", ми цього не виключаємо", – зазначив Єрмак.

Він додав, що поки ніяких домовленостей та розмов на цю тему не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єрмак заявив, що вважає припинення війни на Донбасі найважливішим завданням, яке отримав від Володимира Зеленського.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Андрій Єрмак
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
22
16
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
Не смешите мои тапки. Зеленский стал нерукопожатным. Мерзавцам руки не подают.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Seleznev Pavel, у вашей параши ручонки кургузые в крови людей, подонок, прчь их не прячь - все равно обрубим. А пока качай-плати молча
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Готовится встреча альфа-козла с альфа-козлом вместо того, чтобы всем надоевшим альфа-козлом занялся человек украинской идеи. Значит снова ничего хорошего Украине не предложат в итоге.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги