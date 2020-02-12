Зеленський зустрінеться з Путіним: в ОП зробили заяву

В Офісі президента не виключили додаткової зустрічі президента України Володимира Зеленського та глави Росії Володимира Путіна до "нормандської зустрічі", яка намічена на квітень.

Про це заявив новий керівник ОП Андрій Єрмак під час свого першого брифінгу на посаді 12 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця екрана).

"Це рішення ухвалюватиме президент. Якщо він буде бачити, що ця зустріч є необхідною, вона може стати кроком до отримання справжіх результатів від переговорів у "нормандському форматі", ми цього не виключаємо", – зазначив Єрмак.

Він додав, що поки ніяких домовленостей та розмов на цю тему не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єрмак заявив, що вважає припинення війни на Донбасі найважливішим завданням, яке отримав від Володимира Зеленського.

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