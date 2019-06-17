ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

Зеленський зустрінеться з Путіним: президент зробив заяву після зустрічі з Макроном

11.8тЧитати матеріал російською

Зовнішньополітичні радники країн-членів "нормандського формату" (Німеччина, Росія, Україна і Франція) найближчим часом обговорять підготовку зустрічі лідерів цих країн.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі, перадає УП.

"Наші зовнішньополітичні радники зустрінуться найближчим часом і підготують наступну зустріч лідерів. Це є ключовим питанням", – сказав він.

Новини
"Немає розуміння": в Росії висунули умову для зустрічі Зеленського з Путіним

Умовою для відновлення переговорів у "нормандському форматі", як підкреслив український лідер, є припинення вогню і відведення сил на Донбасі.

Також Зеленський вказав на важливість виконання РФ рішення Міжнародного трибуналу щодо полонених українських моряків.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Колаж

"На мою думку, конкретні кроки – це звільнення наших полонених, повернення українських моряків, припинення вогню, розведення військ", – сказав він.

"Ці кроки, я думаю, дуже нескладні, дуже термінові, і ми можемо їх зробити найближчим часом. І тоді ми повертаємося до "нормандського формату" і до вирішення цього серйозного конфлікту", – додав Зеленський.

Новини
"Ми готові, але..." Лавров висунув вимоги до переговорів щодо Донбасу

У свою чергу Макрон заявив, що Франція готова провести зустріч у "нормандському форматі".

"Коли прийде час, Франція готова провести засідання "нормандського формату", щоб підтримати зобов'язання. Але до цього нам потрібно зробити певні кроки щоб, щоб були підтверджені наміри виконувати ці зобов'язання", – сказав президент Франції.

Макрон і Зеленський

Макрон і Зеленський

president.gov.ua

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою прибули до Парижа (Франція) 17 червня з одноденним офіційним візитом.

Зеленський з дружиною прилетіли до Франції

Зеленський з дружиною прилетіли до Франції

Twitter Ізабель Дюмон

Зеленський з дружиною у Франції

Зеленський з дружиною у Франції

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що переговори Росії та України триватимуть у "нормандському форматі", однак почати їх із "чистого аркуша" не вийде.

Зі свого боку глава МЗС Німеччини Хайко Маас зазначив, що "нормандському формату" переговорів щодо ситуації в Україні потрібен новий імпульс і нові зустрічі на різних рівнях.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Володимир ЗеленськийЕммануель Макрон Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
політиканормандський формат
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
65
18
Смішно
5
Цікаво
5
Сумно
14
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Конкретные шаги, это если с Зеленским вообще захотят встретиться. А этот клоун сопли дует пузырем, условия ставит. Ой, прямо наивный еврейский мальчик.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
"Зеленский встретится с Путиным"? Челобитную-то Зеленский уже подал?:)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Gordon Yury
Gordon Yury
А кто у нас теперь внешнеполитический советник? Фамилия, интересно, у него есть? Надеюсь, что это не Кошевой...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel