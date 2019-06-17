Зеленський зустрінеться з Путіним: президент зробив заяву після зустрічі з Макроном

Зовнішньополітичні радники країн-членів "нормандського формату" (Німеччина, Росія, Україна і Франція) найближчим часом обговорять підготовку зустрічі лідерів цих країн.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі, перадає УП.

"Наші зовнішньополітичні радники зустрінуться найближчим часом і підготують наступну зустріч лідерів. Це є ключовим питанням", – сказав він.

Умовою для відновлення переговорів у "нормандському форматі", як підкреслив український лідер, є припинення вогню і відведення сил на Донбасі.

Також Зеленський вказав на важливість виконання РФ рішення Міжнародного трибуналу щодо полонених українських моряків.

Володимир Зеленський і Володимир Путін Колаж

"На мою думку, конкретні кроки – це звільнення наших полонених, повернення українських моряків, припинення вогню, розведення військ", – сказав він.

"Ці кроки, я думаю, дуже нескладні, дуже термінові, і ми можемо їх зробити найближчим часом. І тоді ми повертаємося до "нормандського формату" і до вирішення цього серйозного конфлікту", – додав Зеленський.

У свою чергу Макрон заявив, що Франція готова провести зустріч у "нормандському форматі".

"Коли прийде час, Франція готова провести засідання "нормандського формату", щоб підтримати зобов'язання. Але до цього нам потрібно зробити певні кроки щоб, щоб були підтверджені наміри виконувати ці зобов'язання", – сказав президент Франції.

Макрон і Зеленський president.gov.ua

"Росія має виконати рішення Міжнародного Трибуналу і повернути 24 українських моряки. Я в це вірю", – заявив @ZelenskyyUA у Парижі. — APU (@APUkraine) June 17, 2019

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою прибули до Парижа (Франція) 17 червня з одноденним офіційним візитом.

Зеленський з дружиною прилетіли до Франції Twitter Ізабель Дюмон

Зеленський з дружиною у Франції president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що переговори Росії та України триватимуть у "нормандському форматі", однак почати їх із "чистого аркуша" не вийде.

Зі свого боку глава МЗС Німеччини Хайко Маас зазначив, що "нормандському формату" переговорів щодо ситуації в Україні потрібен новий імпульс і нові зустрічі на різних рівнях.

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