"Зеленський зруйнував зовнішню політику!" Ар'єв нагадав про здобутки команди Порошенка

Депутат фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв заявив, що зовнішня політика України за останні пів року була повністю зруйнована Офісом президента.

Таку думку він висловив у ефірі телеканалу "Прямий". Парламентар порівняв поточну зовнішню політику з тією, що була останні п’ять років.

"Зовнішня політика за останні пів року була зруйнована, порівнюючи з тим, що було здобуто за останні п’ять років. Ми повністю провалили американський, французький напрямки… Як картковий будиночок, склалася наша зовнішня політика, і центр дипломатичної роботи перемістився з МЗС на Банкову до абсолютного непрофесіонала Єрмака", – сказав він.

Володимир Ар'єв нагадав про здобутки команди Порошенка

За словами Ар’єва, "нормандська зустріч" не відбувалася тривалий час через те, що Україна показала свій характер, свою суб’єктність.

"У чому різниця між об’єктом і суб’єктом? Уявімо гру в футбол. Об’єкт – це м’яч, ним грають в футбол, а суб’єкт – це гравець, це той, хто грає м’ячем. За часів Кучми і Януковича Україна була об’єктом, причому переважно об’єктом Москви", – сказав політик.

Ар'єв заперечив слова президента Володимира Зеленського про те, що сам факт "нормандської зустрічі" – це вже успіх.

"Ні. Успіхом було в 2014 і в 2015 році зібрати "мінський формат" на найвищому рівні, коли Росія сказала, що ми на Донбасі нічого не робимо, це не наша війна, це громадянський конфлікт. Тим не менше, Порошенку, Меркель і Олланду вдалося зібратися і "втягнути" Путіна. Сам факт зустрічі тоді також нічого не значив, головне – це розвиток, а розвиток – це те, що був підписаний План дій, визначені безпекова і політична складові.

І найголовніше – до цього Плану дій були прив’язані санкції ЄС і США, які досі болюче б’ють по РФ і які вона хоче зняти. Сам факт "нормандської зустрічі" не є позитивом, позитивом може бути лише результат", – наголосив Ар’єв.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні саміту в "нормандському форматі" політичні партії Європейська Солідарність, Голос і Батьківщина ухвалили спільну заяву. Партії заявили про необхідність дотримання під час переговорів 9 грудня "червоних ліній", порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні.

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