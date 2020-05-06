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6 травня • оновлено в 09:57
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Зеленський зробить Саакашвілі секретарем Нацради з реформ – ЗМІ

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У середу, 6 травня, президент України Володимир Зеленський може призначити колишнього главу Грузії Міхеїла Саакашвілі секретарем Національної ради з реформ, яку очолює сам.

Про це з посиланням на власні джерела повідомив у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

За його даними, президент розширить повноваження Саакашвілі – він нібито отримає право брати участь у засіданнях Кабінету міністрів.

Зеленський зробить Саакашвілі главою Нацради з реформ

Зеленський зробить Саакашвілі главою Нацради з реформ

"Тобто Зеленський дає Саакашвілі державний статус, майданчик для озвучування ініціатив або критики, який Саакашвілі зможе модерувати, ну і необмежені тепер можливості коментувати будь-які державні питання на телеканалах. Так, статус віцепрем'єра, який Саакашвілі відмовилися давати депутати, більш вагомий, але доступ до інформаційного простору забезпечений прекрасний", – зазначив Бутусов.

Журналіст звернув увагу, що Зеленський нібито ухвалив рішення про призначення попри потужну інформаційну атаку російської пропаганди.

"Це важливий сигнал – призначити на посаду, нехай і символічну, особистого ворога Путіна. З точки зору дипломатії – це знаковий хід", – додав Бутусов, акцентувавши, що вироки судів Грузії були проігноровані.

"За даними джерел, близьких до Саакашвілі, він не планує на початку будь-яких різких політичних рухів, конфліктів. Його завдання – визначити свій порядок денний. Глобально це будуть теми, пов'язані з дерегуляцією", – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спершу Саакашвілі націлювався на посаду віцепрем'єра з реформ. Такої посади в Кабміні раніше не було.

Пізніше з'явилася інформація, що нардепи не хочуть підтримувати його кандидатуру. В ОП розповіли, що Саакашвілі може стати представником Зеленського в Кабміні чи секретарем Національної ради реформ. На ці пости президент може призначати без схвалення парламенту.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Володимир Зеленський Юрій Бутусов Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
"...президент України Володимир Зеленський може призначити колишнього главу Грузії Міхеїла Саакашвілі секретарем Національної ради з реформ, яку очолює сам." // Правильно, Володимере Олександровичу, головне щось "очолювати", а працюватимуть інші!)))
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
михо-секретутка? Кофий там заварить, пепельничку сменить... Отличная работа!
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