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5 червня • оновлено в 19:49
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Зеленський зняв міні-фільм про поїздку на Хмельниччину. Відео

1.4т
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Президент України Володимир Зеленський опублікував 20-хвилинний ролик про свій робочий візит до Хмельницької області.

Відео були опубліковані в соціальних мережах Офісу президента і самого Зеленського ввечері в п'ятницю, 5 червня.

"Хмельниччино, спасибі за теплий і позитивний прийом! За два дні нам вдалося вирішити безліч питань і провести важливі переговори, які допоможуть вашому краю ще швидше досягти позитивних змін", – написав він.

Відзначимо, в ході візиту Зеленський, зокрема, ознайомився з процесом капітального ремонту автомобільної дороги М12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка, який здійснюється в рамках програми "Велике будівництво".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 3 червня під час візиту до Хмельницького відвідав місцеве кафе. Пізніше гарант погодився сплатити штраф за порушення карантину в кафе Хмельницького.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Хмельницький
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