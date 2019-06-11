ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
БлогиСвіт

/Політика

Зеленський знову порушив закон: про що мова

83.1тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський вкотре порушив українське законодавство. Таким чином, лічильник, який раніше запустили активісти, нарахував уже 14 проколів із його боку за 22 дні каденції.

Як зазначається на сторінці Ze.Live у Facebook, 11 червня він видав два укази, якими скасував рішення свого попередника Петра Порошенка.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Гонг! Він зробив це знову, і одразу двічі! Ми маємо 13 і 14 порушення закону президентом Зеленським! Зеленський видав два укази №358/2019 та №359/2019, що скасовують попередні укази президента України від 13 травня 2019 року №218 і №217, якими були призначені члени Вищої ради правосуддя", — йдеться у повідомленні.

Новини
В Україні запустили лічильник порушень Зеленського: у чому звинувачують президента

Зазначається, що крім того, що просто не можна скасовувати попередні укази як такі, які вже виконані, укази Зеленського ще й суперечать закону "Про Вищу раду правосуддя", а саме статті 24. "Дубль, так дубль", — іронічно наголосили активісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конституційний суд України 11 червня розглядає конституційність указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. Якщо указ визнають неконституційним, то дострокових виборів не буде, і вони відбудуться у кінці жовтня 2019 року, як і планувалося раніше.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
383
50
Смішно
52
Цікаво
175
Сумно
40
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Маслов Олег
Маслов Олег
Счетчик отсчитывает нарушения закона Зеленским, хватит людям голову морочить, если он виноват, подайте на него в суд, а в суд вы не подадите, так как указы которые отменил Зеленский, были приняты Порошенко с нарушением закона...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Chalova Natalja
Chalova Natalja
А то, что они принимали Указы, голосую "один за всех" и Парубий по десять раз заставлял переголосовывать - это как? это было законно? Скоты!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
3
Маслов Олег
Маслов Олег
Chalova Natalja, кому ты это рассказываешь, тут сплошные "порохоботы", им Порошенко в глаза ссать будет, а они будут кричать золотой дождь пошел...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
3
Krestovskiy Evgenij
Krestovskiy Evgenij
та нічого не порушив. Якби він посадив за грати Петра та його банду, то писали б, що Зе все правильно робить - боялись би і поважали б. Але Зе боїться або "наразі пан мусить ще якийсь час відпочивати..." (Ярослав Галан, Гори, 1956)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
4

Блоги / думки

ads pixel