Зеленський знову порушив закон: про що мова

Президент України Володимир Зеленський вкотре порушив українське законодавство. Таким чином, лічильник, який раніше запустили активісти, нарахував уже 14 проколів із його боку за 22 дні каденції.

Як зазначається на сторінці Ze.Live у Facebook, 11 червня він видав два укази, якими скасував рішення свого попередника Петра Порошенка.

Володимир Зеленський

"Гонг! Він зробив це знову, і одразу двічі! Ми маємо 13 і 14 порушення закону президентом Зеленським! Зеленський видав два укази №358/2019 та №359/2019, що скасовують попередні укази президента України від 13 травня 2019 року №218 і №217, якими були призначені члени Вищої ради правосуддя", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що крім того, що просто не можна скасовувати попередні укази як такі, які вже виконані, укази Зеленського ще й суперечать закону "Про Вищу раду правосуддя", а саме статті 24. "Дубль, так дубль", — іронічно наголосили активісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конституційний суд України 11 червня розглядає конституційність указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. Якщо указ визнають неконституційним, то дострокових виборів не буде, і вони відбудуться у кінці жовтня 2019 року, як і планувалося раніше.

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